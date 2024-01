Partenariat stratégique entre IBS et Centrika Limited pour le lancement sur le marché africain

Signing Ceremony of IBS – Centrika Partnership for the African Market Launch (Photo: AETOSWire)

Dubaï, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--À la suite de ses multiples succès dans les pays du CCG, principalement en Arabie saoudite, au Qatar et au Koweït ; Infinite Business Solutions - IBS (société jordano-émiratie basée à Dubaï) entame l'année 2024 en lançant sa solution révolutionnaire iKiosk au Rwanda, en Afrique, en partenariat avec Centrika Ltd. Cet évènement marque un moment important, et coïncide avec la visite de travail officielle de Sa Majesté le Roi Abdallah-II bin Al-Hussein au Rwanda, visant à renforcer les relations bilatérales. Les rencontres, dans la capitale Kigali, ont souligné l’importance des collaborations mutuelles dans les domaines des solutions informatiques et des services numériques, qui pourraient potentiellement profiter à l’écosystème technologique au Rwanda.

Ibrahim Darraz, associé directeur d'IBS, a déclaré : « Nous sommes ravis d'étendre la présence d'IBS iKiosks sur le marché africain par le biais de notre partenaire estimé Centrika. Nous prévoyons avec impatience la croissance de ce projet dans les étapes suivantes ».

La vision de Centrika pour l’adoption d'une solution intelligente pour les services de transport et de paiement s'aligne parfaitement sur les kiosques interactifs automatisés de libre-service, conçus sur mesure, iKiosks, déployés dans différents sites à travers Kigali. « Nous avons le plaisir de lancer nos nouveaux iKiosks au Rwanda. Ces kiosques sont en passe de révolutionner la façon dont nos clients traitent l’achat des billets de transport, des billets pour les attractions et le sport, ainsi que les paiements de factures, les transactions gouvernementales via Irembo, et les envois de fonds, etc. Ces kiosques multilingues offriront des options de libre-service pratiques et efficaces, permettant ainsi d’améliorer l'expérience du client, » a déclaré Willy Claude Karasira, co-fondateur et directeur exécutif de Centrika.

Dans le cadre du partenariat, Infinite Business Solutions - IBS fournira des logiciels sur mesure, du matériel personnalisé et des services d'intégration transparents. « En valorisant la recherche et le développement, nous veillons à ce que nos produits restent à l'avant-garde. Les iKiosks compacts et sécurisés de Centrika permettent de recevoir les paiements en espèces et sans numéraires, offrant un accès rapide et facile 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, » a déclaré Mohammad Al-Azzeh, associé directeur d'IBS.

À propos du IBS (www.infinitebs.net)

Infinite Business Solutions – IBS, poids lourd de la FinTech, a été fondé par des entrepreneurs jordaniens visionnaires pour mener une transformation digitale pérenne avec des solutions de pointe adaptées à divers secteurs. IBS traite des millions de transactions par mois et a remporté le prestigieux prix du « Meilleur fournisseur de solutions de paiement automatisées et multicanales 2023 - Moyen-Orient » lors de l’édition 2023 des FinTech Awards, organisée par le magazine Wealth and Finance International.

À propos de Centrika (https://centrika.rw)

Désireuse de rester à l'avant-garde de l'innovation, Centrika est dédiée à fournir des solutions de pointe qui anticipent l'évolution des besoins de l’avenir. Pionnière dans le domaine de la transformation digitale, Centrika propose une gamme de solutions qui apportent une nouvelle perspective en matière du confort et l’accessibilité du traitement des services de transport et de paiement. Engagée envers l'excellence, Centrika offre des idées innovantes, et ses réalisations, comme le fait d'avoir été la première à émettre une carte UnionPay pour les usagers des transports au Rwanda, reflètent son esprit pionnier.

*Source: AETOSWire