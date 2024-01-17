海辰储能（Hithium）将向Powin提供5GWh电池

中国重庆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 固定电池制造商海辰储能（Hithium）已与全球储能平台供应商Powin, LLC签约，为其提供5GWh电池容量。此合约为期三年，两家公司此前已于2023年早些时候签署了首份提供至少1.5GWh电池容量的协议。海辰储能将以其300Ah磷酸铁锂（LFP）电池的形式向Powin提供商定的储能容量。

海辰储能的300Ah电池是该制造商最耐用的电池产品，凭借其独特的锂离子主动持续释放技术，可将电池寿命延长至12,000次循环以上。此外，该电池运行稳定，在前一千次循环中最多只有2%的老化效应，而业内最普遍的老化率约为6%。这部分归功于公司尖端的自动化生产线，为电池赋予尤其可靠的性能。

海辰储能副总裁Monee Pang表示：“我们自豪于能够赢得Powin的信任，并在进入全球市场的第一年就达到了这一里程碑。凭借300Ah电池，未来的项目将展示我们通过在电池化学方面的独特创新，延长电池寿命并提高性能效率。”

Powin总部位于俄勒冈州，通过遍布全球的项目，提供全面的交钥匙储能系统。公司产品涵盖先进的硬件和软件解决方案，其中包括可优化性能的完全集成的电池和能源管理系统。

Powin全球采购副总裁Jason Eschenbrenner在谈到新协议时说道：“很高兴海辰储能成为了我们的供应商，支持我们快速实施大型储能项目，特别是其300Ah电池，为我们在延长项目寿命方面，提供了尤其可靠、持久的基石。”

关于HiTHIUM

海辰储能(Hithium)成立于2019年，是一家为公用事业规模以及商业和工业应用提供优质固定式储能产品的领先制造商。海辰储能拥有四座研发中心和多处智能化生产设施，其创新成果包括对锂离子电池进行的突破性安全改进以及生命周期的延长。海辰储能创始人和高级管理人员在该领域积累了数十年的经验，利用其在BESS领域的专业优势，为合作伙伴和客户提供独一无二的先进储能技术。公司总部位于中国厦门，并在深圳、重庆、慕尼黑、迪拜和美国加州设有生产、研发或销售分支机构。迄今为止，海辰储能已交付17,000 MWh电池容量。

关于Powin, LLC (Powin)

在Powin，我们致力于推动能源的下一个前沿，并通过确保清洁、适应性强且经济实惠的电力供应，改变我们日常生活的供电方式。作为全球能源平台供应商，我们提供完全集成的电池储能解决方案、软件和服务，以优化电网性能，实现向更清洁能源的过渡。Powin已部署或在建的储能系统超过16,000 MWh。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。