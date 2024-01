ORTEC slaat de handen ineen met de wereldwijde investeringsmaatschappij Battery Ventures om zijn groei meer kracht bij te zetten

ZOETERMEER--(BUSINESS WIRE)--ORTEC, wereldwijde aanbieder van beslissingsondersteunende software en datascience expertise, kondigt met trots aan de handen ineengeslagen te hebben met investeringsmaatschappij Battery Ventures om groei te versnellen. Dit strategische partnerschap, met aanzienlijke investering door Battery Ventures, vormt een belangrijke mijlpaal in de levensloop van ORTEC en is een uitstekende springplank om zijn impact op klanten en kernmarkten over de hele wereld te intensiveren. Met deze samenwerking kan ORTEC zijn koppositie in de Amerikaanse en Europese markt op het gebied van supply chain, personeelsbeheer, datascience en consultancy verder versterken.

De wereld verbeteren met data en wiskunde

De geschiedenis van ORTEC reikt terug tot begin jaren 80, toen een aantal bevlogen Nederlandse studenten wilde bewijzen wat wiskunde voor de wereld kan betekenen: zij waren er toen al heilig van overtuigd dat wiskunde voor organisaties en de samenleving de sleutel is voor duurzame langetermijngroei. In eerste instantie hielp het bedrijf zijn klanten bij het oplossen van operationele problemen op basis van data en wiskundige modellen. In de jaren daarna zette ORTEC commerciële producten op de markt die de bestgeleide organisaties complexe logistieke uitdagingen het hoofd kunnen bieden, zoals last-mile vlootinzet en route planning, planning en optimalisatie van palletbelading en geavanceerde personeels- en middelenplanning.

Vandaag de dag, ruim veertig jaar later, voorziet ORTEC ruim 1.200 klanten van over de hele wereld van oplossingen waarmee ze hun bedrijfsresultaten kunnen verbeteren en een positieve impact op de wereld kunnen hebben. In zijn klantenbestand vinden we namen als ASML, Heineken, Coca-Cola Enterprises, Procter & Gamble, Shell, Waitrose, Albert Heijn, G4S, Sodexo en Tesco.

In partnerschap met Battery Ventures, brengt ORTEC zijn producten en services onder in drie nieuwe divisies: logistiek en routering, personeelsbeheer en data science en consultancy. Battery, dat al bestaat sinds 1983, is een wereldwijde software-investeerder en heeft in de afgelopen vier decennia al meer dan 500 investeringen gedaan.

‟Het is ons bij ORTEC een waar genoegen dat we Battery Ventures tot onze strategische partner kunnen rekenen. Met hun kennis, ervaring en netwerk kunnen we de lat nog hoger legger voor innovatie, onze reikwijdte vergroten en meer impact voor onze klant creëren.”, aldus Michael van Duijn, de CEO van ORTEC. ‟Ik ben enorm trots op waar wij staan als bedrijf en op al ons getalenteerde personeel, dat onze klanten dag in dag uit terzijde staat. Met deze samenwerking hebben we alle ingrediënten in huis om meer positieve impact op de wereld te maken.”

Een gedeelde passie voor langetermijngroei

Deze overeenkomst bewijst dat ORTEC en Battery Ventures de ambitie delen om voorop te gaan bij innovatie, klanten uitzonderlijke waarde te bieden en op lange termijn nóg meer impact te realiseren. Beide partijen zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking voor ORTEC een uitstekende springplank is om zijn sterke positie te consolideren als toonaangevende aanbieder van optimalisatietechnologie die helpen complexe operationele problemen op te lossen in een steeds meer data-gedreven wereld.

‟We hebben ORTEC en zijn oprichters in de loop van ruim tien jaar goed leren kennen. In die tijd zagen we het evolueren van een consultancybedrijf in een commercieel softwarebedrijf dat 's werelds meest geraffineerde en complexe organisaties bijstaat”, aldus Zak Ewen, partner bij Battery in Londen, die tot de bestuursraad van ORTEC toetreedt. ‟En nu zijn we enthousiast dat we formeel de handen ineenslaan met Michael, Aart, Gerrit en de rest van het team, zodat het bedrijf zijn missie naar nieuwe hoogten kan tillen.”

ORTEC-oprichters Aart van Beuzekom en Gerrit Timmer blijven lid van het bestuur en staan ook in de toekomst onverminderd aan het roer van ORTEC.

Over ORTEC

Ruim 40 jaar lang helpt ORTEC veel van 's werelds best geleide organisaties om betere data-gedreven beslissingen te nemen. Onze beslissingsondersteunende software en data science-mogelijkheden stellen onze klanten in staat hun bedrijfsresultaten te verbeteren en een positieve impact op de wereld te maken. Met onze 1.000 medewerkers verspreid over 13 landen, ondersteunt ORTEC wereldwijd meer dan 1.200 toonaangevende klanten in het nemen van betere beslissingen in een voortdurend veranderende wereld. Ontdek meer op www.ortec.com.

Over Battery Ventures

Battery slaat de handen ineen met uitzonderlijke oprichters en managementteams die toonaangevende activiteiten in markten ontwikkelen, zoals software en dienstverlening, bedrijfsinfrastructuur, online marktplaatsen, IT voor de gezondheidszorg en industriële technologie. Sinds zijn oprichting in 1983 staat de investeringsmaatschappij bedrijven in alle mogelijke fases bij: van de allereerste stappen en prille start-ups tot de groei- en overnamefases. Daarbij investeert het bedrijf vanuit zes strategisch gelegen locaties: Boston (VS), San Fransisco en Menlo Park CA (VS), Herzliya (Israël), Londen (VK) en New York (VS). Volg het bedrijf op X via @BatteryVentures, bezoek onze website op www.battery.com en bekijk de volledige lijst met bedrijven waarin Battery heeft geïnvesteerd.