ORTEC s’associe avec la société d’investissement internationale Battery Ventures pour accélérer ses ambitions de croissance

ZOETERMEER, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--ORTEC, fournisseur international de logiciels d’aide à la prise de décisions et dans le domaine des sciences de la donnée, est heureux d’annoncer son partenariat avec la société d’investissement Battery Ventures dans l’objectif d’accélérer ses ambitions de croissance. Ce partenariat stratégique, qui inclut un investissement important de la part de Battery, marque un tournant majeur dans l’existence d’ORTEC et va permettre à l’entreprise d’augmenter son impact auprès des clients et sur les principaux marchés du monde entier. Ce partenariat permettra à ORTEC de renforcer encore davantage sa position de leader dans les domaines de la supply chain, de la gestion de la main-d’œuvre et du conseil et de la science des données aux États-Unis et en Europe.

Créer un monde meilleur avec les données et les mathématiques

L’aventure ORTEC a commencé au début des années 1980, lorsque quelques étudiants néerlandais passionnés ont voulu montrer au monde la valeur que les mathématiques pouvaient avoir quand il s’agit d’assurer la croissance durable à long terme des organisations et de la société au sens large. L’entreprise, initialement une société de conseil, aidait notamment les clients à résoudre des problèmes opérationnels en utlisant les données et les modèles mathématiques. Au fil du temps, la société a développé des produits commerciaux qui aident les grandes entreprises à relever des défis logistiques complexes, tels que la planification des tournées et de la livraison du dernier kilomètre, la planification et l’optimisation du chargement des palettes et la planification avancée des ressources et de la main-d’œuvre.

Aujourd’hui, plus de 40 ans plus tard, ORTEC fournit des solutions à plus de 1 200 clients dans le monde entier afin d’améliorer leurs résultats professionnels et d’avoir un impact positif sur le monde. Ses clients incluent ASML, Heineken, Coca-Cola Enterprises, Procter & Gamble, Shell, Waitrose, Albert Heijn, G4S, Sodexo et Tesco.

ORTEC proposera, en partenariat avec Battery, des produits et services par le biais de trois nouveaux départements qui seront axés sur les solutions supply chain, les solutions de gestion de la main-d’œuvre ; et un pôle conseil et science de la donnée. L’entreprise Battery, fondée en 1983, est un investisseur mondial historique dans le secteur des logiciels, qui a réalisé plus de 500 investissements ces 40 dernières années.

« Nous sommes très heureux que Battery Ventures rejoigne ORTEC en tant que partenaire stratégique. Nous allons pouvoir, grâce à leurs connaissances, leur expérience et leur réseau, stimuler encore davantage l’innovation, élargir notre portée commerciale et créer un impact supplémentaire pour nos clients », a déclaré Michael van Duijn, directeur général d’ORTEC. « Je suis fier de la formidable entreprise que nous sommes aujourd’hui et de l’incroyable groupe d’employés talentueux qui créent jour après jour un impact pour nos clients. Le fait qu’avec ce partenariat, nous disposions de tous les ingrédients nécessaires pour avoir un impact plus positif sur le monde m’enthousiasme tout particulièrement. »

Un même engagement à l’égard du développement à long terme

L’accord entre ORTEC et Battery Ventures met en évidence un même engagement lorsqu’il s’agit de stimuler l’innovation, de fournir une valeur d’exception aux clients et de réaliser un développement avec un impact à long terme. Les deux parties sont certaines que leur partenariat permettra à ORTEC de renforcer sa position en tant que fournisseur de premier ordre de technologies d’optimisation conçues pour résoudre les défis opérationnels complexes dans un monde toujours plus fondé sur la donnée.

« Nous connaissons ORTEC et son équipe fondatrice depuis plus de dix ans. Au cours de cette période, nous avons vu l’entreprise axée sur le conseil devenir une société commerciale de logiciels au service des entreprises les plus sophistiquées et complexes au monde », a déclaré Zak Ewen, un partenaire de Battery basé à Londres, qui rejoint l’actionnariat d’ORTEC. « Nous avons maintenant hâte de nous associer de manière formelle à Michael, Aart et Gerrit et au reste de l’équipe pour accélérer encore davantage la réalisation de la mission de l’entreprise. »

Les fondateurs d’ORTEC, Aart van Beuzekom et Gerrit Timmer, vont continuer à faire partie de la direction et à veiller sur ORTEC et son avenir.

À propos d’ORTEC

Depuis plus de 40 ans, ORTEC aide certaines des organisations les mieux gérées au monde à prendre de meilleures décisions basées sur les données. Notre logiciel d’aide à la prise de décisions et nos capacités en matière de science de la donnée permettent à nos clients d’améliorer leurs résultats professionnels et d’avoir un impact positif sur le monde. Avec plus de 1 000 employés dans 13 pays, nous aidons plus de 1 200 clients de premier ordre dans le monde entier à faire de meilleurs choix dans un environnement en constante évolution. Découvrez de plus amples détails sur le site www.ortec.com.

À propos de Battery Ventures

Battery collabore avec des équipes de direction et des fondateurs d’exception, qui développent des entreprises qui redéfinissent leur secteur sur des marchés tels que les logiciels et les services, l’infrastructure d’entreprise, les marketplaces en ligne, les technologies de l’information pour le secteur de la santé et les technologies industrielles. Fondée en 1983, la société aide les entreprises à toutes les étapes, de leur naissance et des débuts de leur croissance à leur rachat, et investit dans le monde entier, depuis six sites stratégiques : Boston, San Francisco, Menlo Park (Californie), Herzliya (Israël), Londres et New York. Suivez l’entreprise sur X @BatteryVentures ou consultez notre site Web à l’adresse www.battery.com, vous y retrouverez la liste complète des entreprises du portefeuille de Battery.