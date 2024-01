Saudi Export-Import Bank ondertekent Memorandum of Understanding met Export–Import Bank of the United States

Saudi EXIM and U.S. EXIM MoU exchange during the Future Minerals Forum (Photo: AETOSWire)

Saudi EXIM and U.S. EXIM MoU exchange during the Future Minerals Forum (Photo: AETOSWire)

Riyad, Saoedi-Arabië--(BUSINESS WIRE)--Saudi EXIM Bank heeft een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend met US EXIM, met de nadruk op het bevorderen van uitgebreide samenwerking, het versterken van de economische banden en het bevorderen van de handelsbetrekkingen tussen de twee landen. Dit MoU werd ondertekend in de marge van het Future Minerals Forum 2024 dat van 9 tot 11 januari in Riyad, Saoedi-Arabië, werd gehouden.

Het MoU beoogt bovendien de bilaterale handel te bevorderen en de economische banden tussen de twee landen te versterken. Het MoU schetst een kader voor samenwerking, samenwerking en het delen van expertise en middelen tussen beide entiteiten. Met deze overeenkomst proberen Saudi EXIM en U.S. EXIM de handelsfinanciering te vergemakkelijken, de export te ondersteunen en investeringsmogelijkheden in belangrijke sectoren te bevorderen. Het MoU bevordert ook het delen van kennis en informatie, capaciteitsopbouw en de uitwisseling van beste praktijken, wat uiteindelijk het concurrentievermogen en de groei van bedrijven in zowel Saoedi-Arabië als de Verenigde Staten verbetert.

De ondertekening van het MoU maakt deel uit van het initiatief van de bank om leidende principes vast te stellen voor het verbeteren van de samenwerking en handelsbetrekkingen op de Amerikaanse markt. Dit initiatief richt zich op het faciliteren van de export en import van producten en diensten, het uitwisselen van informatie en expertise, en het bieden van ondersteuning met betrekking tot kredietlijnen en faciliteiten. Deze inspanningen zijn gericht op het versterken van de aanwezigheid van de Saoedische niet-olie-export op de wereldmarkten, in overeenstemming met de doelstellingen van de visie van het Koninkrijk 2030 en het vergroten van zijn bijdrage aan het bruto binnenlands product.

Bij de gelegenheid, benadrukte Zijne Excellentie Eng. Saad Al-Khalb, CEO van Saudi EXIM Bank, dat de ondertekening van deze overeenkomst deel uitmaakt van de toewijding van de bank om bij te dragen aan het versnellen van de wereldwijde economische groei. Dit omvat het versterken van de handelsbetrekkingen en het verbeteren van de efficiëntie van de export- en importactiviteiten met de wereldwijde markten. Al-Khalb benadrukte de solide basis van samenwerking en gedeelde belangen in de bilaterale betrekkingen tussen het Koninkrijk Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten van Amerika. Hij gaf uiting aan de toewijding van de bank aan de voortdurende samenwerking om gemeenschappelijke economische doelstellingen te bereiken, de samenwerking op het gebied van handel en investeringen te verbreden en te profiteren van veelbelovende kansen, met name in strategische sectoren die worden beschreven in de visie van het Koninkrijk 2030, zoals mijnbouw, petrochemie, productie, hernieuwbare energie, toerisme, financiële diensten, gezondheidszorg en meer.

Voorzitter en president van U.S. EXIM, Reta Jo Lewis Esq. zei: “We zijn verheugd dat we met succes een bilaterale MOU met Saudi EXIM hebben getekend. Deze mijlpaal effent de weg voor een wederzijds voordelige samenwerking tussen onze respectieve banken. De relatie tussen Saoedi-Arabië en de VS is altijd strategisch belangrijk geweest en we streven ernaar deze band verder te verbeteren en te verstevigen".

Saudi EXIM Bank is actief bezig met het opzetten van strategische partnerschappen om de efficiëntie van het export- en importsysteem te verbeteren, waardoor de handel met zowel regionale als wereldwijde markten wordt vergemakkelijkt. De bank is toegewijd aan het stimuleren van handels- en investeringsmogelijkheden voor Saoedische exporteurs in verschillende sectoren. De primaire focus ligt op het bevorderen van internationale partnerschappen om de ontwikkeling en diversificatie van de Saoedische niet-olie-export te stimuleren, waardoor hun wereldwijde concurrentievermogen wordt verbeterd.

Bron: AETOSWire