Aramco Digital en Intel zijn van plan krachten te bundelen om eerste Open RAN Development Center van Saoedi-Arabië te vestigen

DHAHRAN, Saoedi-Arabië--(BUSINESS WIRE)--Aramco Digital en Intel hebben hun voornemen aangekondigd om het inaugurele Open RAN (Radio Access Network) Development Center van Saoedi-Arabië op te richten. De faciliteit zal naar verwachting de innovatie stimuleren, de technologische vooruitgang bevorderen en bijdragen aan het digitale transformatielandschap in het Koninkrijk.

De gezamenlijke inspanning is gericht op het versnellen van de ontwikkeling en inzet van Open RAN-technologieën, waardoor het Koninkrijk in staat wordt gesteld een robuuste en flexibele telecommunicatie-infrastructuur op te bouwen, gericht op het versnellen van de digitalisering in alle sectoren. Het doel van deze samenwerking is voor aansluiting te zorgen bij Vision 2030 van Saoedi-Arabië, dat zich richt op technologische vooruitgang en economische diversificatie.

Open RAN, een evoluerend paradigma in draadloze netwerkarchitectuur, zorgt voor grotere flexibiliteit, interoperabiliteit en innovatie. Aramco Digital brengt een diep inzicht in de ontwikkelingsbehoeften en -ambities van het Koninkrijk en de kansen voor de inzet van Open RAN-technologie, samen met een uniek perspectief op het economische landschap van het Koninkrijk. Intel, een pionier op het gebied van computer- en communicatietechnologieën, brengt zijn expertise op het gebied van Open RAN-technologieën mee naar de samenwerking.

Hoogtepunten van de samenwerking:

1. **Innovatiehub:** Het Open RAN Development Center heeft tot doel te dienen als innovatiehub, waardoor de samenwerking tussen Aramco Digital en de ingenieurs, onderzoekers en sectorexperts van Intel bevorderd wordt.

2. **Lokale talentontwikkeling:** Het Center wil bijdragen aan de ontwikkeling van lokaal talent door training en praktijkervaring te bieden op het snel evoluerende gebied van Open RAN- en Edge computing-technologie.

3. **Economische impact:** De samenwerking heeft tot doel bij te dragen aan de lokale economie door middel van technologiegedreven initiatieven, in lijn met de bredere doelstellingen van Vision 2030.

4. **Wereldwijde samenwerking:** De samenwerking op het gebied van Open RAN tussen Aramco Digital en Intel zal zich naar verwachting over de grenzen heen uitstrekken en Saoedi-Arabië verbinden met het internationale landschap van de ontwikkeling en implementatie van Open RAN en Edge.

Tareq Amin, CEO van Aramco Digital, verklaarde: “Deze samenwerking is een bewijs van onze toewijding om innovatie in het Koninkrijk te helpen stimuleren. Het Open RAN Development Center zal naar verwachting een katalysator zijn voor de digitale evolutie en een platform bieden voor samenwerking, de ontwikkeling van vaardigheden en de creatie van een levendig technologie-ecosysteem. De kern van dit samenwerkingsverband is het creëren van een levendige pool van lokale mogelijkheden voor geavanceerde 5G- en toekomstige 6G-technologieën.”

"We zijn verheugd om samen te werken aan Open RAN met Aramco Digital en om de technologische bekwaamheid van Intel op het gebied van netwerken, edge computing en software te combineren met de lokale inzichten en het leiderschap in de sector van Aramco Digital. Samen streven we ernaar om de implementatie van edge-native Open RAN-oplossingen in Saoedi-Arabië en daarbuiten te versnellen,” aldus [Sachin Katti, Senior Vice President van Intel en General Manager van de Network and Edge Group].

Het is de bedoeling dat de activiteiten van het Open RAN Development Center in 2024 van start gaan, waarmee een mijlpaal gemarkeerd wordt in het traject van Saoedi-Arabië naar een door technologie gedreven toekomst.

Over Aramco Digital:

Aramco Digital is de digitale en technologische dochteronderneming van Aramco, een wereldwijd geïntegreerd energie- en chemiebedrijf. Aramco Digital wil de digitale transformatie en technologische innovatie in verschillende sectoren helpen stimuleren.

Over Intel:

Intel (NASDAQ: INTC) is een wereldleider op het gebied van computerinnovatie. Het bedrijf ontwerpt en bouwt de essentiële technologieën die als basis dienen voor 's werelds computerapparatuur.

*Bron: AETOSWire

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.