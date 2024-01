Aramco Digital et Intel s'associent pour créer le premier centre de développement de l’Open RAN en Arabie saoudite

DHAHRAN, Arabie Saoudite--(BUSINESS WIRE)--Aramco Digital et Intel ont annoncé leur intention de créer le premier Centre de développement de l’Open RAN (Radio Access Network) d'Arabie Saoudite. Cette installation devrait stimuler l'innovation, favoriser les avancées technologiques et contribuer à la transformation numérique du Royaume.

Cet effort collaboratif vise à accélérer le développement et le déploiement des technologies Open RAN, aidant le Royaume à bâtir une infrastructure de télécommunications robuste et agile axée sur l'accélération de la numérisation dans tous les secteurs. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de la Vision 2030 de l'Arabie Saoudite, qui met l'accent sur les avancées technologiques et la diversification économique.

L’Open RAN, un nouveau paradigme dans l'architecture des réseaux sans fil, permet une plus grande flexibilité, interopérabilité et innovation. Aramco Digital fournit une profonde et meilleure compréhension des besoins de développement et des ambitions du Royaume, des opportunités de déploiement de la technologie Open RAN, ainsi qu’une perspective économique unique sur le Royaume. Intel, pionnier des technologies informatiques et de communication, apporte son expertise en matière de technologies de l’Open RAN à la collaboration.

Points clés de la collaboration :

**Pôle d’innovation : ** Le Centre de développement Open RAN vise à devenir un pôle d'innovation, favorisant la collaboration entre les ingénieurs, chercheurs et experts industriels d'Aramco Digital et d'Intel. **Développement des talents locaux : ** Le Centre vise à contribuer au développement des talents locaux en proposant des formations et une expérience pratique dans le domaine en pleine évolution de l'Open RAN et de l'Edge Computing. **Impact économique : ** La collaboration vise à contribuer à l'économie locale par le biais d'initiatives axées sur la technologie, en accord avec les objectifs généraux de la Vision 2030. **Collaboration mondiale : ** La collaboration sur l'Open RAN entre Aramco Digital et Intel devrait s'étendre au-delà des frontières, connectant l'Arabie Saoudite à la perspective mondiale du développement et du déploiement de l'Open RAN et de l'Edge.

Tareq Amin, PDG d'Aramco Digital, a déclaré : « Cette collaboration témoigne de notre engagement à stimuler l'innovation dans le Royaume. Le Centre de développement de l’Open RAN est prévu d’être un catalyseur de l'évolution numérique, offrant une plateforme de collaboration, de développement des compétences et de création d'un écosystème technologique dynamique. Un vivier de capacités locales pour les technologies de pointe 5G et 6G futures est au sein de notre collaboration ».

Pour sa part, Sachin Katti, Vice-président principal et Directeur général du groupe Réseau et Edge d'Intel, a souligné : « Nous sommes ravis de collaborer sur l’Open RAN avec Aramco Digital et de joindre les prouesses technologiques d'Intel en matière de réseau, d'edge computing et de logiciels aux connaissances locales et le leadership industriel d'Aramco Digital. Ensemble, nous visons à accélérer le déploiement de solutions Open RAN conçues nativement pour exploiter les capacités de l’Edge Computing en Arabie saoudite et au-delà ».

Le Centre de développement Open RAN lancera ses activités en 2024, marquant une étape importante dans le parcours de l'Arabie saoudite vers un avenir axé sur la technologie.

À propos d’Aramco Digital :

Aramco Digital est la filiale numérique et technologique de Saudi Aramco, une société mondiale intégrée d'énergie et de produits chimiques. Aramco Digital vise à stimuler la transformation numérique et l'innovation technologique dans divers secteurs.

À propos d’Intel :

Intel (NASDAQ : INTC) est un géant de l'innovation informatique, reconnu à l'échelle mondiale. L'entreprise conçoit et fabrique les technologies essentielles qui servent de socle aux appareils informatiques du monde entier.

