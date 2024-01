Canon Medical Systems et Olympus concluent une alliance commerciale portant sur les systèmes d’échographie endoscopique

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Canon Medical Systems Corporation (Canon Medical) et Olympus Corporation (Olympus) ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord de collaboration concernant les systèmes d’échographie endoscopique. Canon Medical développera et fabriquera des systèmes d’échographie diagnostique utilisés dans l’échographie endoscopique1 (EUS, pour Endoscopic Ultrasonography), tandis qu’Olympus se chargera de la vente et du marketing. Cette collaboration entre le système de diagnostic à ultrasons Aplio i8002 de Canon pour l’EUS et l’Ultrasound Endoscope3 d’Olympus a pour but de fournir au marché des équipements EUS avancés réalisant des images de diagnostic de haute qualité. Canon Medical et Olympus, qui se concentrent sur les progrès technologiques, améliorent les performances diagnostiques dans le domaine de l’EUS en mettant en œuvre des plans d’expansion mondiale à partir du Japon et de l’Europe.

Canon Medical, qui possède plus d’un siècle d’expérience des systèmes d’imagerie diagnostique, notamment des systèmes de diagnostic par rayons X, de tomodensitométrie, d’IRM et de diagnostic par ultrasons, fournit des produits et des services dans plus de 150 pays et régions du monde. Leader du développement de systèmes d’échographie diagnostique depuis les années 1960, la société Canon Medical a été la pionnière du développement des systèmes de mode A (mode d’affichage de l’amplitude) pour la neurochirurgie et les systèmes de balayage électronique linéaire, entre autres. Les points forts de Canon Medical sont la qualité d’image échographique avancée et ses technologies exclusives, telles que la D-THI, une technologie d’amélioration de la qualité de l’image, et la SMI, une technologie d’imagerie qui permet de délimiter un flux sanguin extrêmement lent et fin, pour lequel il était auparavant difficile de produire une image.

Depuis le développement de la première gastroscopie au monde, Olympus a contribué à améliorer la qualité des soins grâce à la détection précoce, au diagnostic et à la stadification des maladies et aux traitements peu invasifs. Dans le domaine de l’EUS, Olympus travaille en étroite collaboration avec les médecins pour développer de nouveaux équipements améliorant les méthodes d’imagerie et de diagnostic et élargir les procédures. Olympus contribue ainsi à l’acquisition et au maintien d’une part importante du marché mondial.

Grâce à leur collaboration, les deux sociétés vont améliorer encore la qualité des images et les performances en matière de diagnostic et de traitement EUS peu invasif, contribuant ainsi à la détection précoce des maladies.

Toshio Takiguchi, PDG de Canon Medical Systems Corporation, a déclaré :

« En appliquant notre philosophie du "Made for Life", c’est-à-dire notre désir de contribuer à l’offre de soins médicaux qui protègent des vies précieuses, nous avons fait prospérer notre entreprise grâce à l’imagerie diagnostique. En nous appuyant sur notre longue expérience des systèmes d’échographie diagnostique et en coopération avec des médecins du monde entier, nous avons développé des technologies exclusives qui contribuent à la détection précoce des maladies. Nous sommes très heureux de collaborer avec Olympus, un important fabricant d’endoscopes, dans le domaine de l’EUS que nous n’avons pas été en mesure de couvrir de manière adéquate jusqu’à ce jour, afin de fournir des solutions haut de gamme à un plus grand nombre de patients. »

Frank Drewalowski, directeur exécutif, responsable de la Division solutions endoscopiques, Olympus Corporation, a déclaré :

« Olympus vise à améliorer la qualité de vie des patients grâce à un diagnostic précoce réalisé au moyen de systèmes d’échographie endoscopique (EUS). Dans le domaine de l’EUS, les systèmes d’échographie diagnostique sont très importants et nous sommes ravis d’avoir conclu un accord de coopération avec Canon Medical, qui dispose d’une technologie avancée d’imagerie par ultrasons. Canon Medical et Olympus continueront à développer des produits et des technologies qui répondent aux besoins des patients, des professionnels de la santé et à l’ensemble du secteur médical. »

1 Cet examen consiste à utiliser une source d’ultrasons fixée à l’extrémité d’un endoscope pour observer les organes externes à l’estomac et au duodénum (pancréas, vésicule biliaire, voies biliaires, foie, etc.). Par rapport à l’approche par la surface du corps, les organes cibles peuvent être observés de près, ce qui permet un diagnostic détaillé et des images plus claires. Dans les « Guidelines for Pancreatic Cancer Treatment (2022, Japon) », il est reconnu que l’EUS a la même capacité de diagnostiquer le cancer du pancréas que la tomodensitométrie et l’IRM. L’EUS-FNA (Endosscopic Ultrasonography-FNA: a test for collect to collect tumor cells using a ultrasoundsound endoscope), qui consiste à réaliser un diagnostic qualitatif des tissus en collectant de manière peu invasive des cellules et des tissus, est reconnu dans le monde entier comme méthode de diagnostic lorsqu’un cancer du pancréas est suspecté. À côté de la cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), qui est la première solution pour le placement d’un stent en cas d’ictère obstructif, le drainage biliaire sous écho-endoscopie, qui utilise la technique EUS-FNA, est désormais disponible. Avec l’arrivée de ces dispositifs, le domaine du traitement endoscopique par l’EUS interventionnel suscite une attention croissante depuis ces dernières années. 2 Aplio i800 EUS (TUS-AI800) 3 EVIS EXERA Ⅱ ULTRASOUND GASTROVIDEOSCOPE OLYMPUS GF TYPE UCT180 EVIS LUCERA ULTRASOUND GASTROVIDEOSCOPE OLYMPUS GF TYPE UCT260 EVIS EUS ULTRASOUND GASTROINTESTINAL VIDEOSCOPE OLYMPUS GF-UE190 EVIS EUS ULTRASOUND GASTROINTESTINAL VIDEOSCOPE OLYMPUS GF-UE290

À propos de Canon Medical Systems

Canon Medical propose dans le monde entier une gamme complète de solutions d’imagerie médicale diagnostique, y compris la tomodensitométrie, la radiographie diagnostique et interventionnelle, les échographies et la RM, ainsi qu’une suite complète de solutions informatiques de soins de santé. Conformément à notre philosophie du « Made for Life », que nous appliquons en permanence, les patients sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous nous sommes donné pour mission de fournir aux professionnels de la santé des solutions qui accompagnent leurs efforts afin de contribuer à la santé et au bien-être des patients à travers le monde. Notre objectif est d’offrir aux patients les meilleures opportunités de soins grâce à des performances, un confort et une sécurité sans compromis.

Chez Canon Medical, nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires – notre communauté médicale, d’universitaires et de chercheurs. Nous construisons des relations fondées sur la transparence, la confiance et le respect. Ensemble, nous nous efforçons de créer des solutions de pointe qui offrent une meilleure qualité de vie. Pour plus d’informations, visitez le site web de Canon Medical à l’adresse : https://global.medical.canon .

À propos d’Olympus

Chez Olympus, nous nous consacrons à notre objectif de rendre la vie des gens plus saine, plus sûre et plus satisfaisante. En tant que société internationale de technologie médicale, nous collaborons avec des professionnels de la santé pour fournir les meilleures solutions et services de pointe en matière de détection précoce, de diagnostic et de traitements peu invasifs dans le but d’améliorer les résultats des patients en rehaussant la qualité des soins dans les états pathologiques ciblés. Depuis plus d’un siècle, Olympus poursuit le même objectif : contribuer à la société en développant des produits conçus pour fournir des résultats optimaux pour les clients du monde entier. Pour plus d’informations, visitez le site https://www.olympus-global.com/ et suivez notre compte X mondial @Olympus_Corp .

