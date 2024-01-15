Aramco Digital与Intel计划合作建立沙特阿拉伯首个开放式RAN开发中心

沙特阿拉伯达兰--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Aramco Digital和Intel宣布，双方有意建立沙特阿拉伯首个开放式RAN（无线接入网络）开发中心。该设施预计将推动创新，促进技术进步，并为沙特阿拉伯王国的数字化转型格局做出贡献。

这项合作旨在加快开放式RAN技术的开发和部署，助力沙特建立稳健、灵活的电信基础设施，并侧重于加快各行业的数字化进程。这项合作旨在与沙特阿拉伯聚焦技术进步和经济多样化的“2030愿景”保持一致。

开放式RAN是无线网络架构中不断发展的一种范式，有助于实现更大的灵活性、互操作性和创新。Aramco Digital对沙特王国的发展需求和雄心壮志以及开放式RAN技术部署的机遇有着深刻的理解，并对沙特王国的经济格局有着独特的视角。Intel作为计算和通信技术领域的先驱，为此次合作带来了其在开放式RAN技术方面的专业知识。

合作亮点：

1. **创新中心：**开放式RAN开发中心旨扮演创新中心的角色，促进Aramco Digital与Intel工程师、研究人员和行业专家之间的合作。

2. **本地人才培养：**该中心通过在快速发展的开放式RAN和边缘计算技术领域提供培训和实践经验，促进本地人才的培养。

3. **经济影响：**该合作旨在通过技术驱动的举措为当地经济做出贡献，并与“2030愿景”更广泛的目标保持一致。

4. **全球合作：**Aramco Digital与Intel在开放式RAN方面的合作有望超越国界，将沙特阿拉伯与开放式RAN和边缘开发与部署的全球格局联系起来。

Aramco Digital首席执行官Tareq Amin表示：“这次合作证明了我们助力推动沙特创新的承诺。开放式RAN开发中心有望成为数字技术发展的催化剂，为合作、技能开发和创建充满活力的技术生态系统提供平台。此次合作的核心是为先进的5G和未来的6G技术建立一个充满活力的本地能力库。”

Intel高级副总裁兼网络与边缘事业部总经理Sachin Katti表示：“我们很高兴能与Aramco Digital就开放式RAN开展合作，并将Intel在网络和边缘计算及软件方面的技术实力与Aramco Digital的本地洞察力和行业领导力相结合。我们的目标是共同加快边缘原生开放式RAN解决方案在沙特阿拉伯及其他地区的部署。”

开放式RAN开发中心计划于2024年投入运营，标志着沙特阿拉伯迈向技术驱动型未来之旅的里程碑。

关于Aramco Digital：

Aramco Digital是全球综合能源和化工公司Aramco旗下的数字和技术子公司。Aramco Digital的使命是助力推动各行各业的数字化转型和技术创新。

关于Intel：

Intel (NASDAQ: INTC)是全球计算创新领域的领导者。该公司设计和创建的关键技术充当着全球计算设备的基础。

*来源： AETOSWire

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