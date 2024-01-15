Aramco Digital與Intel計畫合作建立沙烏地阿拉伯第一個開放式RAN開發中心

沙烏地阿拉伯達蘭--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Aramco Digital和Intel宣布，雙方有意建立沙烏地阿拉伯第一個開放式RAN（無線接取網路）開發中心。該設施可望帶動創新，促進科技進步，並為沙烏地阿拉伯王國的數位化轉型格局貢獻力量。

這項合作旨在加快開放式RAN技術的開發和部署，協助沙烏地阿拉伯建立穩健、靈活的電信基礎設施，並著重於加快各產業的數位化進程。這項合作旨在與沙烏地阿拉伯聚焦科技進步和經濟多樣化的「2030願景」保持一致。

開放式RAN是無線網路架構中不斷發展的一種典範，有助於帶來更大的靈活性、相互操作性和創新。Aramco Digital對沙烏地阿拉伯王國的發展需求和雄心壯志以及開放式RAN科技部署的商機有著深刻的理解，並對沙烏地阿拉伯王國的經濟格局有著獨特的視角。Intel作為運算和通訊科技領域的先驅，為此次合作帶來了其在開放式RAN科技方面的專業知識。

合作亮點：

1. **創新中心：**開放式RAN開發中心旨發揮創新中心的角色，促進Aramco Digital與Intel工程師、研究人員和產業專家之間的合作。

2. **本地人才培養：**該中心透過在快速發展的開放式RAN和邊緣運算技術領域提供培訓和實務經驗，促進本地人才的培養。

3. **經濟影響力：**該合作旨在透過科技驅動的措施為當地經濟貢獻力量，並與「2030願景」更廣泛的目標保持一致。

4. **全球合作：**Aramco Digital與Intel在開放式RAN方面的合作可望超越國界，將沙烏地阿拉伯與開放式RAN和邊緣開發與部署的全球格局連結起來。

Aramco Digital執行長Tareq Amin表示：「這次合作證明了我們協助帶動沙烏地阿拉伯創新的承諾。開放式RAN開發中心可望成為數位科技發展的催化劑，為合作、技能開發和建立充滿活力的科技生態系統提供平台。此次合作的核心是為先進的5G和未來的6G科技建立一個充滿活力的本地能力庫。」

Intel資深副總裁兼網路與邊緣事業部總經理Sachin Katti表示：「我們很高興能與Aramco Digital就開放式RAN展開合作，並將Intel在網路和邊緣運算及軟體方面的技術實力與Aramco Digital的本地洞察力和產業領導力相結合。我們的目標是共同加快邊緣原生開放式RAN解決方案在沙烏地阿拉伯及其他地區的部署。」

開放式RAN開發中心計畫於2024年開始營運，代表沙烏地阿拉伯邁向科技驅動型未來之旅的里程碑。

關於Aramco Digital：

Aramco Digital是全球綜合能源和化工公司Aramco旗下的數位和科技子公司。Aramco Digital的使命是協助帶動各行各業的數位化轉型和科技創新。

關於Intel：

Intel (NASDAQ: INTC)是全球運算創新領域的領導者。該公司設計和建立的關鍵科技充當著全球運算裝置的基礎。

*來源： AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。