Hoffmann Green conclut un partenariat avec le créateur de villas haut de gamme Viavilla

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat stratégique avec Viavilla, un acteur immobilier haut de gamme spécialisé dans la construction de villas situées sur la côte atlantique.

Ce partenariat local qui s’étend jusqu’à fin 2027 permettra de combiner haut de gamme et construction durable en proposant des villas bas carbones à base de ciments 0% clinker.

Créateur de villas de standing au cœur des stations balnéaires prisées de la côte atlantique, Viavilla s'associe avec ses partenaires investisseurs pour développer un patrimoine immobilier haut de gamme destiné à la location saisonnière. Basé aux Sables-d'Olonne (85), Viavilla s’est toujours attaché à allier emplacement stratégique, confort, et architecture écoresponsable pour l’ensemble de ses projets.

Julien Blanchard et David Hoffmann, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous sommes honorés d’accompagner un acteur de la construction haut de gamme tel que Viavilla dans sa stratégie de développement vers la neutralité carbone sur la côte Atlantique. La diffusion de nos ciments innovants sans clinker se poursuit et nous sommes impatients de voir se développer les programmes immobiliers bas carbones de Viavilla sur notre territoire. »

David Talon, Directeur Général de Viavilla, précise : « Parmi les engagements forts partagés avec ses partenaires investisseurs, Viavilla attache une importance cruciale à l’éco durabilité de la construction de son patrimoine immobilier. Ce partenariat stratégique avec Hoffmann Green nous permet de matérialiser cet engagement et ainsi de déployer des villas bas carbones et haut de gamme sur la côte Atlantique qui satisferont les demandes de nombreux clients et investisseurs. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour sur le grand port de Dunkerque en 2024-2025 pour porter la capacité de production totale à 550 000 tonnes par an, soit 3 % du marché Français. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international avec la signature de contrats au Royaume-Uni, en Belgique, en Suisse et récemment en Arabie Saoudite.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

À PROPOS DE VIAVILLA

VIAVILLA crée des villas de standing pour la location saisonnière au cœur des stations balnéaires prisées de la côte atlantique. Notre architecture intemporelle respecte le style régional et s'ouvre à tous grâce à des formules d'investissement intelligentes. Nous proposons deux formules d'investissement, le démembrement de propriété et la participation en club-deal, offrant des avantages fiscaux, une rentabilité élevée, une sécurité maximale, et un potentiel de plus-value. Chaque VIAVILLA est conçue avec soin, offrant un mode de vie exceptionnel toute l'année. Son emplacement stratégique, son confort, et son architecture écoresponsable préservent l'intimité tout en favorisant les moments de partage. VIAVILLA rassemble des compétences dans l'architecture, la construction durable, l'investissement immobilier, et la location saisonnière haut de gamme. Nos villas se trouvent au cœur des destinations touristiques de la côte atlantique, offrant un fort potentiel de plus-value à la revente et une gestion locative de qualité pour sécuriser l'investissement.

Pour plus informations, veuillez consulter : https://viavilla-invest.fr/