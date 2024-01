Xilam Animation conclut de nouveaux accords pour Zig & Sharko et Karate Mouton

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Xilam Animation (Paris:XIL), société indépendante de production et de distribution de programmes d’animation, a conclu de nouveaux contrats de diffusion pour ses séries de comédie slapstick Zig & Sharko et Karaté Mouton. Les séries de Xilam ont également enregistré de solides performances sur Netflix, avec un total de 93,5 millions d'heures visionnées pendant le premier semestre 2023. Avec 114 heures disponibles, et pas moins de 7 titres de séries, Xilam est le premier fournisseur européen de contenu d’animation jeunesse sur Netflix. De plus, Xilam a placé 2 titres dans le top 15 des séries d’animation originales Netflix (toutes saisons confondues) et est le seul producteur non américain de ce top 15.

Commandée par le diffuseur français Gulli, la série Zig & Sharko a été la franchise la plus vendue de Xilam en 2023, avec tout d’abord des renouvellements de droits signés avec les partenaires historiques Netflix, Warner Bros Discovery (Afrique et Italie), Viacom 18 (Inde), ERT (Grèce), et RTL (Hongrie) mais aussi des nouveaux accords avec K+ Vietnam et Media Prima Malaisie sur les premières saisons.

Faisant suite à des préventes à VRT (Belgique Flamande), Warner Bros Discovery (Italie), DeAgostini (Italie) et Viacom 18 (Inde), la nouvelle saison 4 (78x7’) de la série a de son côté été vendue à Warner Bros Discovery (France, Afrique), DR (Danemark), NRK Super (Norvège), Markiza (Slovaquie), et ERT (Grèce).

Xilam a également attiré de nouveaux partenaires pour sa série Karate Mouton, avec Warner Bros Discovery (Italie), Sony (Inde), Youku (Chine), Nova (République tchèque), et Etisalat (Émirats arabes unis). Préachetée par Netflix et Super RTL en Allemagne, la série de 78 x 7 minutes a été lancée avec succès sur Super RTL fin 2022 et en mars 2023 sur Netflix. Xilam détient tous les droits les droits de distribution de la série pour le monde entier.

Selon le rapport publié par Netflix qui couvre la consommation du premier semestre de 2023, les comédies slapstick de Xilam Animation ont réalisé de très bonnes performances. Les saisons deux et trois de Zig & Sharko ont cumulé près de 40 millions d'heures de visionnage pendant cette période, tandis que Karate Mouton a accumulé 20 millions d'heures de visionnage, et ce dans les seuls quatre premiers mois suivants son lancement en mars 2023. Le spin-off préscolaire de la franchise emblématique Oggy et les Cafards, Oggy Oggy, a vu ses deux premières saisons visionnées pour un total de 14,4 millions d'heures, et Oggy et les Cafards : Nouvelle Génération a également enregistré 19 millions d'heures de visionnage.

Marc du Pontavice, fondateur et PDG de Xilam Animation, a déclaré : « Les séries slapstick sont au cœur de l’offre de Xilam, et continue de rencontrer une forte adhésion de toutes les générations dans le monde entier grâce à des personnages attachants lancés à cent à l’heure dans des aventures aussi hilarantes que trépidantes. Zig & Sharko et Karaté Mouton comptent parmi les marques phares de notre catalogue et Xilam se réjouit de compter ainsi sur de nouveaux partenaires diffuseurs qui s’ajoutent à nos partenaires historiques qui nous ont renouvelé leur confiance. Nous sommes également très fiers des solides performances de nos séries sur Netflix, y compris celles de nos autres franchises Oggy Oggy et Oggy et les Cafards : Nouvelle Génération, qui soulignent la popularité durable de ces franchises à l'échelle mondiale ».

