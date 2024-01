AM Best affirme les notations de crédit de la Société Centrale de Réassurance

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--AM Best a affirmé la notation de solidité financière B++ (bonne) et la notation de crédit émetteur à long terme de « bbb » (bonne) de la Société Centrale de Réassurance (SCR) (Maroc). Les perspectives de ces notations de crédit (notations) sont stables.

Les notations reflètent la force bilancielle de la SCR, qu’AM Best qualifie de solide, ainsi que sa forte performance opérationnelle, son profil de marché neutre et sa gestion des risques d'entreprise (GRE) appropriée.

La force bilancielle de la SCR est soutenue par sa capitalisation ajustée aux risques catégorisée au niveau le plus fort, telle que mesurée par le Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR) (coefficient de suffisance de capital de Best). Le score BCAR de la SCR bénéficie de marges prudentes identifiées dans les provisions techniques. En outre, la capitalisation ajustée aux risques de la société a été modérément soutenue par la génération interne de capital étant donné la distribution élevée de dividendes au principal actionnaire de la SCR, la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), un véhicule d'investissement public du Royaume du Maroc, limitant partiellement la conservation des bénéfices. SCR continue de bénéficier d'une garantie explicite de l'État marocain. L'évaluation de la force bilancielle reflète également la concentration significative des actifs de la SCR au Maroc, avec plus de 95 % de ses investissements placés au niveau local, ce qui pèse sur la qualité des actifs.

Par le passé, la SCR a comptabilisé de solides résultats avec un rendement moyen pondéré des capitaux propres sur cinq ans (2018-2022) de 12,0 %. Les revenus de la société ont été portés par des retours sur investissements significatifs, avec une rentabilité moyenne pondérée des investissements sur cinq ans (2018-2022, gains inclus) de 5,5 %, ainsi que par une bonne rentabilité technique. Le ratio combiné moyen pondéré non-vie de la SCR de 91,8 % sur les cinq dernières années reflète la rentabilité des affaires souscrites au Maroc, et bénéficie de la libération des réserves issues de la cession obligatoire de la SCR. Cependant, la société a généré des performances techniques plus faibles en 2022, avec un ratio combiné non-vie de 101,2 %. En 2023, l’exposition de la société aux tremblements de terre en Turquie et au Maroc a été relativement faible sur une base nette, les pertes étant atténuées par un programme de rétrocession adapté. AM Best s’attend à ce que la rentabilité technique et le rendement des investissements de la SCR soutiennent prospectivement sa forte performance opérationnelle.

La SCR occupe une solide position sur le marché marocain qui reflète son rôle établi de réassureur national. Cette forte position sur le marché marocain atténue en partie sa présence limitée sur le marché mondial de la réassurance. En 2022, la SCR a souscrit 3,4 milliards MAD de primes brutes (334 millions USD), dont 74 % ont été générées au niveau local. La SCR continue d'élargir sa présence à l’international, une expansion soutenue par l'ouverture de bureaux de représentation stratégiquement situés et par l’établissement de nouveaux partenariats visant à renforcer l’accès aux marchés internationaux.

Ce communiqué de presse concerne des notations de crédit qui ont été publiées sur le site d'AM Best. Pour toute indication sur les notations relatives au communiqué et aux divulgations pertinentes, notamment les coordonnées du bureau responsable de l'émission de chacune des notations individuelles mentionnées dans le présent communiqué, veuillez consulter la page d'AM Best consacrée à la récente activité de notation Pour de plus amples informations concernant l'utilisation et les limites des avis sur les notations de crédit, veuillez consulter le Guide des notations de crédit de Best. Pour plus d'informations sur l'usage approprié des notations de crédit de Best, des évaluations de performance de Best, des évaluations préliminaires de crédit de Best et des communiqués de presse d'AM Best, veuillez consulter le Guide pour un bon usage des notations et évaluations de Best.

AM Best est une agence mondiale de notation de crédit, un éditeur de presse et un fournisseur d'analyses de données, spécialisé dans le secteur des assurances. Basée aux États-Unis, la société est présente dans plus de 100 pays et possède des bureaux régionaux à Londres, Amsterdam, Dubaï, Hong Kong, Singapour et Mexico. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.ambest.com.

Copyright © 2024 par A.M. Best Rating Services, Inc. et/ou sociétés affiliées. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.