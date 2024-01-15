專利聚合商籌畫視訊專利交易，實現高效專利許可

盧森堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 皆屬聚合商(aggregators)的RPX和Sisvel分別代表16家科技公司和20家專利權人。這兩家公司將達成一項與視訊編解碼有關的交易。此項協議將為參與者使用Sisvel視訊編碼許可平台上的專利提供許可，並顯著提升交易效率。

這些專利由杜比、通用電氣、飛利浦、NTT Docomo、Orange、SK電訊和東芝等公司持有。下文提供許可人的完整名單。所有這些專利權人都由Sisvel作為代表，它們都是Sisvel視訊編碼許可平台的參與者。

Sisvel策略主管Nick Dudziak表示：「這堪稱商業驅動合作的範例。因涉及諸多參與方和利益，這是一宗複雜的交易。然而，由於他們決心尋找解決方案，結果是交易效率的大幅提升。」

RPX 聯合收購執行副總裁Ryan Elliott表示：「RPX和Sisvel都代表著不同行業龐大客戶群的利益。此次交易清楚地演示，將各家公司匯聚一堂可高效解決大家共同關注的問題。」

Sisvel 代表的專利權人包括B1圖像技術研究所 (B1 Institute of Image Technology)、杜比國際公司、韓國電子通信研究所(ETRI)、GE視頻壓縮有限責任公司 (GE Video Compression LLC)、Godo Kaisha IP Bridge 1、IdeaHub, Inc.、Intellectual Discovery、JVC建伍株式會社(JVCKENWOOD Corporation)、韓國科學技術院(KAIST)、韓國廣播公司(KBS)、飛利浦 (Koninklijke Philips N.V)、日本電報電話公司(NTT)、NTT Docomo、Orange S.A.、Rai Com S.p.A.、世宗大學、SK Planet Co., Ltd.、SK電訊、東芝株式會社及Xylene Holding S.A.。

有關Sisvel視訊編碼許可平台條款及細則的更多資訊，請瀏覽以下連結https://www.sisvel.com/licensing-programmes/audio-and-video-coding-decoding/。目前需要許可的公司可向Sisvel索取相關資訊。

關於 Sisvel

Sisvel 堅信協作、獨創和效率的重要性，以彌合專利所有者和希望獲得其技術者的需求。在複雜且不斷發展的市場中，我們的指導原則是通過開發和實施靈活、容易獲取的商業解決方案，創造一個公平的競爭環境。

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