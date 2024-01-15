专利聚合商筹画视频专利交易，实现高效专利许可

卢森堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 皆属聚合商(aggregators)的RPX和Sisvel分别代表16家科技公司和20家专利权人。这两家公司将达成一项与视频编解码有关的交易。此项协议将为参与者使用Sisvel视频编码许可平台上的专利提供许可，并显著提升交易效率。

这些专利由杜比、通用电气、飞利浦、NTT Docomo、Orange、SK电讯和东芝等公司持有。下文提供许可人的完整名单。所有这些专利权人都由Sisvel作为代表，它们都是Sisvel视频编码许可平台的参与者。

Sisvel策略主管Nick Dudziak表示：「这堪称商业驱动合作的范例。因涉及诸多参与方和利益，这是一宗复杂的交易。然而，由于他们决心寻找解决方案，结果是交易效率的大幅提升。 」

RPX 联合收购执行副总裁Ryan Elliott表示：「RPX和Sisvel都代表着不同行业庞大客户群的利益。此次交易清楚地演示，将各家公司汇聚一堂可高效解决大家共同关注的问题。」

Sisvel 代表的专利权人包括B1图像技术研究所(B1 Institute of Image Technology)、杜比国际公司、韩国电子通信研究所(ETRI)、GE视频压缩有限责任公司 (GE Video Compression LLC)、Godo Kaisha IP Bridge 1、IdeaHub, Inc.、Intellectual Discovery、JVC建伍株式会社(JVCKENWOOD Corporation)、韩国科学技术院(KAIST)、韩国广播公司(KBS)、飞利浦(Koninklijke Philips N.V)、日本电报电话公司(NTT)、NTT Docomo、Orange S.A.、Rai Com S.p.A.、世宗大学、SK Planet Co., Ltd.、SK电讯、东芝株式会社及Xylene Holding S.A.。

有关Sisvel视频编码许可平台条款及细则的更多资讯，请浏览以下连结https://www.sisvel.com/licensing-programmes/audio-and-video-coding-decoding/。目前需要许可的公司可向Sisvel索取相关资讯。

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