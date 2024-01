Un accord de brevet vidéo arrangé par des agrégateurs apporte une efficacité dans le processus de délivrance de licences

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--RPX et Sisvel, tous deux des agrégateurs, ont représenté un groupe de 16 entreprises de technologie et 20 titulaires de brevets, respectivement, pour conclure une transaction liée à des codecs vidéo. L’accord fournit aux participants une licence pour des brevets dans la plateforme d’octroi de licences de codage vidéo de Sisvel, et a conduit à une importante efficacité transactionnelle.

Les brevets appartiennent, entre autres, à Dolby, General Electric, Philips, NTT Docomo, Orange, SK Telecom et Toshiba. La liste complète des concédants de licence figure ci-dessous. Ils sont tous représentés par Sisvel et participent à la plateforme d’octroi de licences de codage vidéo de la société.

« Il s’agit d’un bon exemple de collaboration à des fins commerciales », fait remarquer Nick Dudziak, responsable de la stratégie chez Sisvel. « L’organisation de l’opération a été complexe en raison du nombre de parties et d’intérêts en jeu. Cependant, grâce à leur détermination à trouver des solutions, le résultat se traduit par une formidable efficacité transactionnelle. »

« RPX et Sisvel représentent toutes deux les intérêts d’un large groupe de clients dans tout un éventail de secteurs. Cette transaction démontre clairement l’efficacité d’un rapprochement entre des entreprises pour répondre collectivement à des préoccupations communes », a ajouté Ryan Elliott, vice-président exécutif du département Syndicated Acquisitions chez RPX.

Titulaires de brevets représentés par Sisvel : B1 Institute of Image Technology, Dolby International AB, Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI), GE Video Compression LLC, Godo Kaisha IP Bridge 1, IdeaHub, Inc., Intellectual Discovery, JVCKENWOOD Corporation, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Korean Broadcasting System (KBS), Koninklijke Philips N.V., Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT), NTT Docomo, Orange S.A., Rai Com S.p.A., Sejong University, SK Planet Co., Ltd., SK Telecom, Toshiba Corporation, Xylene Holding S.A.

De plus amples informations sur les termes et conditions de la plateforme d’octroi de licences de codage vidéo de Sisvel sont disponibles à l'adresse https://www.sisvel.com/licensing-programmes/audio-and-video-coding-decoding/ ou auprès de Sisvel à la demande d’entreprises ayant actuellement besoin d’une licence.

