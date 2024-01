REPLY : Storm Reply aide EUROGATE Group à analyser les données provenant de machines et de systèmes grâce à l’accélérateur Storm Innovator

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Storm Reply, un spécialiste des services professionnels de cloud computing, a développé une solution cloud IdO innovante pour la célèbre société de terminaux à conteneurs EUROGATE, afin de collecter et d’analyser les données d’exploitation des machines et des systèmes dans le cloud AWS.

En 2022, EUROGATE, le plus grand exploitant indépendant de terminaux à conteneurs d’Europe, comptait à son actif environ 11,8 millions de conteneurs traités. La collecte et l’analyse d’importants volumes de données provenant des terminaux à conteneurs sont donc au cœur de ses défis stratégiques. Pour faire face à cet énorme volume, Storm Reply a développé une solution cloud IdO évolutive et rentable utilisant son outil polyvalent, l'accélérateur Storm Innovator.

Storm Innovator offre des modules préconstruits développés sur la plateforme AWS afin de réduire considérablement le temps de développement, d’améliorer la qualité du code et de réduire les coûts. Il permet une intégration transparente, une gestion efficace des appareils avec des mises à jour OTA (over-the-air), permettant la prise en charge de l’approvisionnement au moyen d’appareils sans contact et l’intégration rapide de nouveaux appareils périphériques ou de services d’entreprise. La solution comprend divers composants, comme l’approvisionnement frontal, le stockage des données, la gestion des événements, la surveillance et les outils de communication. Des correctifs et des mises à jour automatiques, ainsi qu’un pipeline de données ETL, garantissent un fonctionnement sans heurts des opérations.

Facile à utiliser et à l’épreuve du temps, la solution cloud IdO développée pour EUROGATE permet des analyses en temps réel pour collecter et traiter les données des grues-portiques de conteneurs. Les données sont stockées dans le nuage AWS, permettant à EUROGATE de collecter, de visualiser et d’analyser les données en temps réel dans le format TIC 4.0 normalisé, utilisé internationalement dans l’industrie de la manutention du fret. À l’avenir, la solution pourra être intégrée à divers services cloud, en particulier dans le domaine des mégadonnées. Des services tels qu'AWS IoT Greengrass, Amazon Kinesis, AWS Glue et Amazon S3 seront utilisés pour accroître la productivité, la sécurité et la conformité.

Grâce à la solution mise en œuvre, EUROGATE pourra améliorer la transparence de l’état des machines dans les terminaux à l’avenir. L’analyse en temps réel des données permettra d’optimiser les opérations, de prendre des décisions éclairées et d’améliorer la gestion de l’équipement. Ces nouvelles connaissances permettront d’améliorer la maintenabilité, de réduire les coûts et de répondre plus efficacement aux exigences des clients.

La couche d’intégration d’IA générative (Generative AI Integration Layer) de Storm Innovator offre également une série de fonctionnalités pour l’avenir, telles qu’un agent conversationnel configurable et l’application des meilleures pratiques pour l’intégration des services d’IA, permettant d’automatiser les tâches de routine et d’accroître l’efficacité.

Reply

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d’entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux basés sur les nouveaux modèles de l’IA, des mégadonnées, du cloud computing, des médias numériques et de l’internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d’intégration de systèmes ainsi que des services numériques aux organisations des secteurs des télécommunications et des médias, du secteur industriel et des services, de la banque et de l’assurance, et du secteur public. www.reply.com

Storm Reply

Storm Reply est spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de solutions et de services cloud innovants. Grâce à son expertise consolidée dans la création et la gestion de solutions cloud de type Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a Service (SaaS) et Platform as a Service (PaaS), Storm Reply soutient d’importantes entreprises en Europe et dans le reste du monde dans la mise en œuvre de systèmes et d’applications basés sur le cloud. Storm Reply est un partenaire de conseil AWS de niveau Premier. www.storm.reply.com

EUROGATE

EUROGATE est le premier groupe indépendant de terminaux à conteneurs d’Europe. Aux côtés de l’opérateur italien de terminaux CONTSHIP Italia, la société exploite un réseau de douze terminaux à conteneurs, de la mer du Nord à la Méditerranée. La gamme des services proposés est complétée par des services intermodaux et des services « autour de la boîte » (around the box). EUROGATE a été fondée en 1999. En 2022, le groupe comptait à son actif environ 11,9 millions d’EVP traités à l’échelle de toute l’Europe.

