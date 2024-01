REPLY: Storm Reply ondersteunt de EUROGATE Group bij het analyseren van gegevens van machines en systemen met behulp van de accelerator Storm Innovator

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Storm Reply, specialist op het gebied van professionele diensten voor cloudcomputing, heeft een innovatieve IoT-cloudoplossing ontwikkeld voor het bekende containerterminalbedrijf EUROGATE voor het verzamelen en analyseren van operationele gegevens uit machines en systemen in de AWS-cloud.

EUROGATE, de grootste onafhankelijke containerterminaloperator van Europa, verwerkte in 2022 circa 11,8 miljoen containers. Het verzamelen en analyseren van grote hoeveelheden gegevens uit containerterminals is derhalve een van de belangrijkste strategische uitdagingen van het bedrijf. Om greep te krijgen op deze enorme hoeveelheid gegevens, heeft Storm Reply een schaalbare en kosteneffectieve IoT-cloudoplossing ontwikkeld met behulp van de veelzijdige accelerator Storm Innovator.

Storm Innovator biedt kant-en-klare modules, ontwikkeld op het AWS-platform, om de ontwikkeltijd aanzienlijk te verkorten, de kwaliteit van de code te verhogen en de kosten te verlagen. Het systeem maakt naadloze onboarding en efficiënt apparaatbeheer met draadloze updates mogelijk, ondersteunt zero-touch device provisioning en snelle integratie van nieuwe edge-apparaten of zakelijke diensten. De oplossing omvat onderdelen als front-end provisioning, gegevensopslag, gebeurtenisbeheer, monitoring en tools voor communicatie. Automatische patches, updates en een ETL-gegevenspijplijn waarborgen een soepele werking.

De gebruiksvriendelijke en toekomstbestendige IoT-cloudoplossing die voor EUROGATE is ontwikkeld, maakt het mogelijk realtime analyses uit te vieren om gegevens van de containerkranen te verzamelen en te verwerken. De gegevens worden in de TIC 4.0-indeling, de internationale standaard voor de goederenoverslagsector, opgeslagen in de AWS-cloud, zodat EUROGATE de gegevens in realtime kan verzamelen, visualiseren en analyseren. De oplossing kan in de toekomst worden geïntegreerd met verschillende clouddiensten, met name om te kunnen werken met big data. Diensten als AWS IoT Greengrass, Amazon Kinesis, AWS Glue en Amazon S3 zullen worden gebruikt om de productiviteit, veiligheid en naleving te verhogen.

Met de geïmplementeerde oplossing zal EUROGATE in de toekomst een duidelijker beeld kunnen krijgen van de status van de machines in de terminals. Dankzij de realtime analyse van de gegevens kunnen de operationele activiteiten worden geoptimaliseerd, kunnen beter gefundeerde beslissingen worden genomen en kan het beheer van de installaties worden verbeterd. Deze nieuwe inzichten zullen het onderhoud vergemakkelijken, de kosten verlagen en helpen efficiënter aan de vereisten van de klant te kunnen voldoen.

De functionaliteit voor integratie van generatieve AI in Storm Innovator biedt verder diverse mogelijkheden voor de toekomst, zoals een configureerbare chatbot en best practices voor het integreren van AI-diensten. Dit maakt het mogelijk routinetaken te automatiseren en de efficiëntie te verhogen.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] is gespecialiseerd in het ontwerp en de implementatie van oplossingen die zijn gebaseerd op nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Als netwerk van uiterst gespecialiseerde bedrijven, specificeert en ontwikkelt Reply bedrijfsmodellen die mogelijk zijn geworden door de nieuwe modellen op basis van AI, big data, cloudcomputing, digitale media en het Internet of Things. Reply biedt adviezen, systeemintegratie en digitale services aan organisaties in de telecom- en mediasector, de industrie- en dienstensector, het bank- en verzekeringswezen en de publieke sector. www.reply.com

Storm Reply

Storm Reply is specialist op het gebied van het ontwerpen en implementeren van innovatieve cloudoplossingen en -diensten. Door de gebundelde expertise op het gebied van het maken en beheren van cloudoplossingen voor Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Software-as-a-Service (SaaS) en Platform-as-a-Service (PaaS), ondersteunt Storm Reply prominente bedrijven in Europa en de rest van de wereld bij het implementeren van op de cloud gebaseerde systemen en toepassingen. Storm Reply is een AWS Premier Consulting Partner. www.storm.reply.com

EUROGATE

EUROGATE is een toonaangevende onafhankelijke Europese containerterminalgroep. Samen met de Italiaanse terminaloperator CONTSHIP Italia exploiteert het bedrijf een netwerk van twaalf containerterminals, van de Noordzee tot aan de Middellandse Zee. Het dienstenaanbod wordt gecompleteerd door intermodale en aanvullende diensten. EUROGATE is opgericht in 1999. In 2022 verwerkte de groep circa 11,9 miljoen TEU's verspreid over heel Europa.

