REPLY: Storm Reply supporta il Gruppo EUROGATE nell’analisi dei dati da macchinari e sistemi grazie ad un’innovativa soluzione cloud IoT

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Storm Reply, società specializzata in servizi di cloud computing, ha realizzato una soluzione cloud IoT per EUROGATE, rinomata azienda di terminal container, per raccogliere e analizzare in cloud i dati operativi provenienti da macchinari e sistemi.

EUROGATE, il più grande operatore indipendente di terminal container in Europa, ha movimentato circa 11,8 milioni di container nel 2022. La capacità di raccogliere e analizzare grandi volumi di dati provenienti dai terminal container è quindi una delle principali sfide di EUROGATE. Per far fronte a questo volume enorme di dati, Storm Reply ha sviluppato una soluzione cloud IoT scalabile, utilizzando l’acceleratore Storm Innovator.

Storm Innovator offre moduli precostituiti sviluppati su AWS per ridurre significativamente i tempi e i costi di sviluppo. Consente un onboarding veloce, una gestione efficiente dei dispositivi con aggiornamenti over-the-air, supporta lo Zero-Touch Provisioning dei dispositivi e la rapida integrazione di nuovi dispositivi edge o servizi aziendali. La soluzione comprende componenti quali il Front-End Provisioning, l'archiviazione dei dati, la gestione degli eventi e strumenti di monitoraggio e comunicazione. Le patch automatiche, gli aggiornamenti e una pipeline ETL assicurano un funzionamento continuativo.

La soluzione cloud IoT, sviluppata per EUROGATE, consente l'analisi e l’elaborazione in tempo reale dei dati provenienti dalle gru utilizzate per la movimentazione dei container. I dati sono archiviati nel cloud AWS, consentendo a EUROGATE di raccogliere, visualizzare e analizzare i dati in tempo reale nel formato TIC 4.0, standard a livello internazionale per il settore della movimentazione dei carichi. In futuro la soluzione potrà essere integrata con diversi servizi cloud, soprattutto per quanto riguarda i big data. Servizi come AWS IoT Greengrass, Amazon Kinesis, AWS Glue e Amazon S3 saranno utilizzati per aumentare la produttività, la sicurezza e la compliance.

Grazie alla soluzione implementata, EUROGATE sarà in grado di avere una vista più precisa sullo stato di salute dei macchinari nei terminal. L'analisi in tempo reale dei dati garantirà un miglior funzionamento delle macchine, maggiori informazioni per prendere decisioni più accurate e una migliore gestione delle apparecchiature. Queste informazioni permetteranno così a EUROGATE di migliorare la manutenzione, di ridurre i costi e di soddisfare le esigenze dei clienti in modo più efficiente.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

Storm Reply

Storm Reply è specializzata nella progettazione e nell'implementazione di soluzioni e servizi innovativi basati sul cloud. Grazie a una consolidata esperienza nella creazione e gestione di soluzioni cloud Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a Service (SaaS) e Platform as a Service (PaaS), Storm Reply supporta importanti aziende in Europa e nel mondo nell'implementazione di sistemi e applicazioni basati sul cloud. Storm Reply è AWS Premier Consulting Partner. www.storm.reply.com

EUROGATE

EUROGATE è il principale gruppo europeo di terminal container indipendente dalle compagnie di navigazione. Insieme all'operatore italiano CONTSHIP Italia, la società gestisce una rete di 12 terminal container dal Mare del Nord al Mediterraneo. La gamma di servizi è completata da servizi intermodali e servizi intorno alla scatola. EUROGATE è stata fondata nel 1999. Nel 2022, il gruppo di società ha movimentato circa 11,9 milioni di TEU in tutta Europa.