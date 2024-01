Soutien de Lafarge au projet de nidus3D : le plus grand projet d’habitations imprimé en 3D au Canada

CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--Lafarge Canada a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec nidus3D pour l’approvisionnement de son ciment à faible teneur en carbone, OneCem, pour le plus grand projet d’habitation imprimé en 3D du Canada, visant à répondre aux graves problèmes d’habitation auxquels est confrontée la Nation SikSika.

Alors que nidus3D a déjà réalisé avec succès des projets de logements imprimés en 3D en Ontario, il s'agit du premier projet de cette nature en Alberta. Situé à une heure de route à l'est de la ville de Calgary, le projet nommé « Kakatoosoyiists » (Pavillon étoilé) comprendra quatre bâtiments, avec un total de seize unités, chacune étant spécialement conçue pour offrir un havre de soutien aux membres de la Nation SikSika qui fuient la violence domestique ou qui se trouvent sans abri.

Cette initiative s'attaque directement à un problème urgent souligné par le Social Planning & Research Council of Hamilton. Selon son rapport, les personnes membres des peuples et communautés autochtones des villes canadiennes sont huit fois plus susceptibles de se retrouver sans abri par rapport à la population générale.

Pour ce projet, Lafarge fournit son ciment à faible teneur en carbone OneCem, réduisant l'empreinte carbone. Lors de la fabrication, la teneur plus élevée en calcaire de OneCem se traduit par une réduction des émissions de gaz à effet de serre, allant jusqu'à 10 % par rapport au ciment Portland traditionnel. OneCem offre cet avantage durable tout en conservant sa résistance, sa durabilité, sa performance et sa maniabilité.

« Notre objectif commun avec nidus3D va au-delà de la simple innovation », a déclaré Brad Kohl, Président-Directeur général de Lafarge Canada (Ouest). « Ce projet vise à aider à faire face aux besoins critiques en matière de logement et à favoriser un avenir résilient et inclusif grâce à des pratiques de construction durables. Nous sommes fiers de contribuer à ce projet ».

nidus3D, un innovateur de premier plan dans le domaine de l’habitation imprimée en 3D, est très heureux de partager son expertise en Alberta.

« Nidus3D est honoré de travailler avec la Première Nation Siksika et Lafarge Canada pour cette première au Canada », a déclaré Ian Arthur, Président de nidus3D. « Ce projet de construction fournira non seulement des logements indispensables, mais illustrera également l'immense potentiel de l'impression 3D en matière de construction qui permettra de résoudre la crise du logement au Canada. Ce projet va démontrer les gains d'efficacité et les économies que la technologie peut réaliser grâce à une construction rapide et reproductible ».

Avec la construction en cours, cette collaboration témoigne du potentiel d'une adéquation entre l'expertise, les ressources et une détermination commune permettant de construire non seulement des structures, mais aussi des communautés durables et solidaires pour un avenir meilleur. Le projet devrait être achevé d'ici le 31 mars 2024.

À propos de nidus3D

Fondée en 2021, nidus3D est une entreprise canadienne innovante de construction robotisée qui propose des structures imprimées rapidement et peu coûteuses grâce à l'impression automatisée de béton 3D sur site. En tant qu'entreprise orientée vers les processus, nidus3D est à la pointe de l'innovation technologique dans le secteur de la construction afin de révolutionner la façon de construire les maisons. nidus3D a réalisé de nombreux projets de validation de principe, notamment les premières structures imprimées en 3D autorisées au Canada et les premiers bâtiments imprimés en 3D de deux et trois étages en Amérique du Nord. L'entreprise est actuellement en train d'élargir à tout le Canada l'impression de construction en 3D. Grâce à sa technologie éprouvée, nidus3D est prête à conduire l'impression 3D pour la construction vers l'avenir.

À propos de Lafarge Canada Inc.

Filiale d'Holcim, Lafarge Canada est un chef de file mondial des solutions de construction innovantes et durables. Animé(e)s par l'objectif de construire le progrès pour l’humanité et la planète, ses 60 000 employé(e)s ont pour mission de décarboner la construction, tout en améliorant le niveau de vie de toutes et tous. La société permet à ses client(e)s de toutes les régions de construire mieux avec moins, avec sa vaste gamme de solutions faibles en carbone et circulaires, comme ECOPact et ECOPlanet. Grâce à ses systèmes innovants, de la toiture Elevate à l’isolation PRB, Holcim rend l’utilisation des bâtiments plus durable pour promouvoir l'efficacité énergétique et la rénovation écologique. Avec le développement durable au cœur de sa stratégie, Holcim est sur la voie de devenir une compagnie net zéro avec des objectifs de 1,5 ° C validés par SBTi.

