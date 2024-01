GENESIS Pharma annonce un accord de distribution exclusive avec Deciphera Pharmaceuticals pour la commercialisation du RIPRETINIB sur 14 marchés de l'UE, en Europe centrale et en Europe de l'Est

ATHENS, Grèce--(BUSINESS WIRE)--GENESIS Pharma, société biopharmaceutique régionale de premier plan opérant en Europe, et Deciphera Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ : DCPH), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans la découverte, le développement et la commercialisation de nouveaux médicaments majeurs visant à améliorer la vie des personnes atteintes de cancer, annoncent un accord de distribution exclusive du RIPRETINIB sur 14 marchés européens, en Europe centrale et en Europe de l'Est. Selon les termes de l'accord, GENESIS Pharma commercialisera exclusivement le RIPRETINIB pour le traitement de 4ème ligne des tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST) dans les pays suivants : Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Estonie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Slovénie.

Le RIPRETINIB est autorisé dans l'Union européenne pour le traitement des patients adultes atteints de tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST) à un stade avancé et ayant déjà reçu un traitement antérieur par au moins trois inhibiteurs de kinase, dont l'imatinib.

Mme Margarida Duarte, vice-présidente principale, responsable du service international, Deciphera Pharmaceuticals a déclaré : « Nous sommes très heureux de nous associer à GENESIS Pharma pour distribuer le RIPRETINIB en Europe centrale et en Europe de l'Est, afin que les patients atteints de tumeurs stromales gastro-intestinales de 4ème ligne dans ces pays aient accès à cette norme de traitement. Deciphera s'est engagée à commercialiser le RIPRETINIB à l'échelle mondiale, et notre accord avec GENESIS Pharma repose sur les progrès importants que nous avons déjà réalisés en lançant le traitement en Europe, ce qui nous positionne très bien pour poursuivre notre croissance alors que nous travaillons conjointement pour améliorer la vie des patients atteints de tumeurs stromales gastro-intestinales ».

M. Constantinos Evripides, directeur général de GENESIS Pharma a déclaré : « Nous sommes heureux d'élargir le réseau de nos partenaires internationaux et honorés que Deciphera ait reconnu notre expertise et notre expérience en matière de commercialisation de produits biopharmaceutiques innovants qui ciblent des maladies graves et rares. Cet accord est une étape importante en termes d'élargissement de notre présence géographique et de réalisation de notre mission, à savoir veiller à ce que ces produits soient mis à la disposition des patients dans les pays où nous sommes présents. Nous nous réjouissons d'unir nos forces à celles de Deciphera afin que les patients éligibles d'Europe centrale et d'Europe de l'Est puissent accéder à cet important traitement innovant ».

À propos de la tumeur stromale gastro-intestinale (GIST)

La tumeur stromale gastro-intestinale (GIST) est un néoplasme rare du tractus gastro-intestinal qui touche le tube digestif ou les structures voisines dans l'abdomen, et qui se manifeste le plus souvent dans l'estomac ou dans l'intestin grêle 1. Les tumeurs stromales gastro-intestinales sont les sarcomes les plus fréquents du tractus gastro-intestinal, avec une incidence de 10 à 15 cas par million et par an 2. La plupart des tumeurs stromales gastro-intestinales sont dues à deux protéines kinases oncogènes, des mutations de gain de fonction des gènes KIT et PDGFRA. Les mutations primaires les plus courantes se situent au niveau de la kinase KIT, représentant environ 80 % des cas, ou de la kinase PDGFRA, représentant environ 5 à 10 % des cas 3. Les traitements actuels sont incapables d'inhiber le spectre complet des mutations primaires et secondaires, ce qui entraîne une résistance à la plupart des inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK) et donc une progression de la maladie 4. Les estimations du taux de survie à 5 ans varient de 48 % à 90 %, en fonction du stade de la maladie au moment du diagnostic 5.

À propos de Deciphera

Deciphera est une entreprise biopharmaceutique orientée vers la découverte, le développement et la commercialisation de nouveaux médicaments majeurs pour améliorer la vie des personnes atteintes d'un cancer. Nous exploitons notre plateforme exclusive d'inhibiteurs de kinases à contrôle commutatif et notre profonde expertise de la biologie des kinases pour développer un vaste portefeuille de médicaments innovants. Outre l'avancement de plusieurs produits candidats de notre plateforme dans des études cliniques, le RIPRETINIB est l'inhibiteur de « switch-control » de Deciphera pour le traitement des GIST en 4ème ligne. Le RIPRETINIB a été approuvé en Australie, au Canada, en Chine, dans l'Union européenne, à Hong Kong, en Islande, en Israël, au Liechtenstein, à Macao, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, en Suisse, à Taïwan, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.deciphera.com et suivez-nous sur LinkedIn et X (@Deciphera).

À propos de GENESIS Pharma

GENESIS Pharma est une entreprise biopharmaceutique régionale orientée vers la commercialisation de produits biopharmaceutiques innovants ciblant des maladies graves et rares en Europe centrale et en Europe de l'Est. Créée en 1997, GENESIS Pharma a été l'une des premières entreprises pharmaceutiques en Europe à se spécialiser dans le marketing, la vente et la distribution de produits biopharmaceutiques. GENESIS Pharma garantit un portefeuille solide dans des domaines thérapeutiques où les besoins médicaux non satisfaits sont importants, grâce à des alliances stratégiques de longue date avec certaines des principales entreprises biopharmaceutiques mondiales. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.genesispharmagroup.com .

