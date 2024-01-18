国泰君安国际通过集团正式成为负责任投资原则（PRI）签署方

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 国泰君安国际控股有限公司（“国泰君安国际”、“公司”或“集团”，股份代号：1788.HK）宣布，2023年12月27日，母公司国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安证券”）以“投资管理人身份”正式签署负责任投资原则（“PRI”），国泰君安证券（包括子公司“国泰君安国际控股有限公司”）成为PRI签署方。

根据PRI对负责任投资的定义，负责任投资是将环境、社会和治理（ESG）因素纳入投资决策和积极所有权的投资策略和实践。PRI认为，ESG问题会影响投资组合绩效，而且兼具经济效率和可持续性的金融体系，对于长期价值创造不可或缺；作为受托人，机构投资者有义务维护受益人的长期最佳利益。因此，PRI要求签署方承诺以下六项负责任投资原则：

将ESG问题纳入投资分析和决策过程；

成为积极的所有者，将ESG问题纳入所有权政策和实践；

寻求被投资实体对ESG相关问题进行合理披露；

推动投资业广泛采纳并贯彻落实负责任投资原则；

齐心协力提高负责任投资原则的实施效果；

报告负责任投资原则的实施情况和进展。

作为国泰君安证券下属子公司，国泰君安国际通过集团同步获得PRI签署方身份，标志着公司跟随母公司脚步，在ESG投资及风险管理体系建设方面迈入崭新的阶段。展望未来，国泰君安国际将继续秉承ESG愿景，积极响应国家双碳发展战略，坚守PRI负责任投资六项原则，将ESG理念融入并深化至日常业务营运及管理中，努力打造负责任的综合金融服务平台，为全力推动社会经济高质量发展做出贡献。

关于国泰君安国际

国泰君安国际（股票代号：1788.HK）是中国证券公司国际化的先行者和引领者。公司是首家通过IPO于香港联合交易所主板上市的中资证券公司，并获纳入伦敦交易所旗下富时社会责任指数。国泰君安国际以香港为业务基地，提供全面、多元化的高质量综合金融服务，核心业务包括经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资与金融产品等，业务覆盖包括个人金融（财富管理）、机构金融（机构投资者服务与企业融资服务）与投资管理三大维度。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予“Baa2”及“BBB+”长期发行人评级。公司控股股东国泰君安证券（股票代号：601211.SH/ 2611.HK）为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际，信息详见: https://www.gtjai.com