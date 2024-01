La città di Long Beach sigla con Landi Renzo USA un contratto di due anni per nuovi autocarri a RNG Ford Super Duty

City of Long Beach Mayor, Rex Richardson and Landi Renzo USA President, Andrea Landi at the 2024 State of the City Address held on January 9, 2024 (Photo: Business Wire)

TORRANCE, California--(BUSINESS WIRE)--Landi Renzo, leader mondiale nello sviluppo di una ecomobility™ sostenibile, annuncia di essersi aggiudicata un contratto da vari milioni di dollari e della durata di due anni con la città di Long Beach, California, per la consegna di nuovi autocarri a gas naturale rinnovabile (RNG, renewable natural gas) Ford Super Duty. Il sistema a RNG Eco-Ready™ di Landi Renzo USA fornisce un valore negativo dell’intensità di carbonio perché estrae dall’ambiente quantità superiori di carbonio rispetto a quelle emesse. Il nuovo contratto copre una gamma di veicoli commerciali per Long Beach, includendo gli autocarri commerciali Ford F-250, F-350 e F-550.

“La partnership di Long Beach in corso con Landi Renzo USA mostra il nostro impegno all’attuazione di pionieristiche soluzioni per la mobilità sostenibile”, commenta il sindaco Rex Richardson. “Grazie agli innovativi autocarri Landi a RNG la città di Long Beach non solo rafforza la propria posizione di un campione del trasporto pulito, ma fa anche un grande passo avanti verso un futuro più green e più responsabile riguardo all’impatto ambientale”.

Come opzione per un carburante a emissioni negative di carbonio, l’RNG è anche più rispettoso dell’ambiente rispetto ai veicoli elettrici perché la riduzione delle emissioni avviene in due modi: alla fonte, dove il carburante viene prodotto a partire da rifiuti biologici e da materiali ricavati sia da animali che da piante, e sulla strada. Il sistema a RNG di Landi Renzo aiuta i parchi macchina a funzionare in modo più ecologico riducendo le emissioni di ossido di azoto (NOx) dei veicoli.

Spiega Andrea Landi, Presidente Landi Renzo USA: “La nostra partnership di lunga data con la città di Long Beach dimostra il nostro impegno a offrire per i parchi macchina municipali e commerciali del Paese, e particolarmente in California, efficaci soluzioni green per i trasporti. I truck alimentati con RNG producono il 90% in meno di emissioni di NOx e riducono in misura notevole le emissioni di particolato rispetto ad altri carburanti. Guardiamo con confidenza a questo rapporto che supporta Long Beach riguardo ai loro obiettivi di sostenibilità e alle esigenze relative ai veicoli commerciali”.

Per maggiori informazioni e per effettuare ordini visitare www.LandiUSA.com.

Informazioni su Landi Renzo Group

Landi Renzo è il leader mondiale nel settore dell’ecomobilità sostenibile. Da 70 anni pioniere del trasporto pulito, è specializzata nella progettazione e attuazione di tecnologie avanzate per veicoli ecologici. Landi Renzo USA è stata costituita a Torrance, CA nel 2010 e oggi è il solo produttore di sistemi a CNG/RNG per veicoli commerciali partecipante al programma QVM (Qualified Vehicle Modifier) per veicoli Ford e in possesso della certificazione CARB. Il portafoglio Landi Renzo USA di certificazioni CARB e EPA è il più completo sul mercato. Per saperne di più visitare LandiUSA.com.

