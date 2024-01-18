國泰君安國際通過集團正式成為負責任投資原則（PRI）簽署方

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」、「公司」，股份代號：1788.HK）宣佈，2023年12月27日，母公司國泰君安証券股份有限公司（「國泰君安証券」）以「投資管理人身份」正式簽署負責任投資原則（「PRI」），國泰君安証券（包括子公司「國泰君安國際控股有限公司」）成為PRI簽署方。

根據PRI對負責任投資的定義，負責任投資是將環境、社會和治理（ESG）因素納入投資決策和積極所有權的投資策略和實踐。PRI認為，ESG問題會影響投資組合績效，而且兼具經濟效率和可持續性的金融體系，對於長期價值創造不可或缺；作為受託人，機構投資者有義務維護受益人的長期最佳利益。因此，PRI要求簽署方承諾以下六項負責任投資原則：

將ESG問題納入投資分析和決策過程；

成為積極的所有者，將ESG問題納入所有權政策和實踐；

尋求被投資實體對ESG相關問題進行合理披露；

推動投資業廣泛採納並貫徹落實負責任投資原則；

齊心協力提高負責任投資原則的實施效果；

報告負責任投資原則的實施情況和進展。

作為國泰君安証券下屬子公司，國泰君安國際通過集團同步獲得PRI簽署方身份，標誌著公司跟隨母公司腳步，在ESG投資及風險管理體系建設方面邁入嶄新的階段。展望未來，國泰君安國際將繼續秉承ESG願景，積極回應國家雙碳發展戰略，堅守PRI負責任投資六項原則，將ESG理念融入並深化至日常業務營運及管理中，努力打造負責任的綜合金融服務平台，為全力推動社會經濟高質量發展做出貢獻。

關於國泰君安國際

國泰君安國際（股票代號：1788.HK）是中國證券公司國際化的先行者和引領者。公司是首家通過IPO於香港聯合交易所主板上市的中資證券公司，並獲納入倫敦交易所旗下富時社會責任指數。國泰君安國際以香港為業務基地，提供全面、多元化的高質量綜合金融服務，核心業務包括經紀、企業融資、資產管理、貸款及融資與金融產品等，業務覆蓋包括個人金融（財富管理）、機構金融（機構投資者服務與企業融資服務）與投資管理三大維度。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2」及「BBB+」長期發行人評級。公司控股股東國泰君安証券（股票代號：601211.SH/ 2611.HK）為中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關於國泰君安國際，信息詳見: https://www.gtjai.com