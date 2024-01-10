Cognite宣布為Celanese的克利爾湖工廠推出生成式人工智慧遠端操作控制室Beta測試版

挪威奧斯陸和德州奧斯汀--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球公認的工業軟體翹楚Cognite今天宣布，為Celanese位於德州克利爾湖的工廠推出生成式人工智慧遠端操作控制室（ROCR）測試版。Celanese是一家全球性的化學和特殊材料公司，計畫利用ROCR全面瞭解其全球生產現場的即時營運狀況，從而加快工作流程，更有效率地提升營運洞察力。

ROCR建立在領先的工業資料營運（DataOps）平台Cognite Data Fusion®的基礎之上，並利用Cognite AI的業界最全面的人工智慧功能，為Celanese各種來源和類型的情境化工業資料提供集中檢視以及確定的生成式人工智慧副駕（AI Copilot）。這讓Celanese能夠進行跨資料來源分析，從而即時瞭解並解決整個營運過程中的安全、可靠性和品質風險問題。

Celanese乙醯生產副總裁Brenda Stout表示：「員工是我們數位轉型的核心，我們所做的一切都旨在讓他們的工作產生更深遠的影響。透過將生成式人工智慧整合至遠端營運控制室，Cognite將提高現場領導及其團隊的可見性，並實現多種可能，包括監控設備性能、強化根本原因分析、簡化並完善我們的流程。」

ROCR由八個產品狀態螢幕和儀表盤組成，包括Flawless Day關鍵績效指標、即時生產資料、事故報告、視訊直播、能耗成本、現場3D模型檢視、維護資訊和Cognite的「智慧副駕」（Copilot） 。 ROCR實現了Celanese向未來數位化工廠轉型的三大關鍵目標：

單位管理 ：Celanese生產現場的領導及其團隊可以透過語音指令與Cognite Copilot對話，瞭解健康、安全與環境、品質、可靠性和能源方面整體關鍵指標的當前狀態，並能夠深入查看更多分析見解。

：Celanese生產現場的領導及其團隊可以透過語音指令與Cognite Copilot對話，瞭解健康、安全與環境、品質、可靠性和能源方面整體關鍵指標的當前狀態，並能夠深入查看更多分析見解。 數位化工人 ：人工智慧驅動的工作流程使現場工人能夠更快速、輕鬆地解決問題，同時提高了將非結構化觀察以及故障排除嘗試捕獲為結構化資料並透過行動裝置報告給ROCR的速度。

：人工智慧驅動的工作流程使現場工人能夠更快速、輕鬆地解決問題，同時提高了將非結構化觀察以及故障排除嘗試捕獲為結構化資料並透過行動裝置報告給ROCR的速度。 升級與補救：作為人工智慧輔助緩解策略的一部分，ROCR可積極處理現場的任何情況，而Cognite Copilot則透過提供額外的背景資訊並在需要時自動產生工作指令來支援調查過程。

關於Cognite

Cognite致力推動生成式人工智慧在工業界的應用。首屈一指的能源、製造、電力及再生能源企業均選擇Cognite為他們提供安全、可靠、即時的資料，以將他們資產密集的運作型態轉型為更加安全、更加永續、獲益更高的模式。Cognite提供易用、安全且可擴充的工業資料營運（DataOps）平台——Cognite Data Fusion®，便利任何決策者使用，無論他們是在現場還是位於遠端的營運中心，都能夠獲取並瞭解複雜的工業資料、及時展開協作，並創造更美好的未來。請造訪我們的官網：www.cognite.ai，並在LinkedIn和X (Twitter)上追蹤我們的最新動向。

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