SLB和Nabors宣布合作，以扩大钻井自动化解决方案的应用范围

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SLB (NYSE: SLB) 和Nabors Industries (NYSE: NBR, “Nabors”) 在今天宣布展开合作，扩大石油天然气运营商和钻井承包商对自动化钻井解决方案的应用规模。该协议将使客户能够无缝集成两家公司的钻井自动化应用和钻机操作系统，从而提高建井性能和效率。

新的集成为客户提供了更广泛的钻井自动化技术套件，并让他们能够更灵活地在SLB的PRECISE™或Nabors的SmartROS®钻机操作系统上使用现有的钻机控制系统和设备。

SLB公司建井总裁Jesus Lamas表示：“系统集成瓶颈是全球采用钻井自动化的主要障碍之一。我们与Nabors的合作将为全球的探勘与生产客户和钻井承包商提供更强大的高性能钻井能力，其中包括Neuro™自主定向钻井。”

Nabors技术与服务高级副总裁Subodh Saxena表示：“我们作出了示范，说明行业合作可以打破障碍，拓展自动化钻井解决方案在全行业的应用规模。我们很高兴能与SLB合作，彼此分享相关解决方案，并继续扩大Nabors数字解决方案的安装基础，而不限于Nabors钻机。”

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com .

关于Nabors Industries

Nabors Industries (NYSE: NBR) 是能源行业尖端技术的领先供应商。Nabors在超过15个国家开展业务，建立了一个由人员、技术和设备组成的全球网络，提供安全、高效和负责任的能源生产解决方案。通过利用其在钻井、工程、自动化、数据科学和制造方面尤其突出的核心竞争力，Nabors致力于未来能源创新，以实现向低碳世界的过渡。如需了解有关Nabors及其能源技术领先地位的更多信息，请访问： www.nabors.com。

有关前瞻性陈述的警示性声明

本新闻稿包含美国联邦证券法所定义的“前瞻性陈述”，即有关未来，而非过去事件的陈述。此类陈述通常包含“预计”、“可能”、“可以”、“估计”、“打算”、“预期”、“将”、“潜力”、“预测”和其他类似词语。前瞻性陈述涉及不同程度不确定的事项，例如有关SLB新技术和合作伙伴关系的部署或预期收益的预测或预计；有关可持续性和环境问题的目标、计划和预测的陈述；对能源转型和全球气候变化的预测或期望；以及操作程序和技术的改进。这些陈述受到风险和不确定因素的影响，包括但不限于：无法实现净负碳排放目标；无法实现SLB战略、举措或伙伴关系的预期收益；解决环境问题的立法和监管举措，包括应对全球气候变化影响的举措；监管部门批准和许可的时间或接受情况；以及SLB近期向美国证券交易委员会报备或提交的Form 10-K、10-Q和8-K文件中所详述的其他风险和不确定性。如果这些或其他风险或不确定性中的一项或多项成为现实（或此类事态变化导致后果的发生），或者如果基本假设被证明不正确，则实际结果可能会与我们前瞻性陈述中反映的结果存在重大偏差。前瞻性陈述仅代表其发布之日的情况，SLB不打算也没有义务因新信息、未来事件或其他原因对其进行公开更新或修订。

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