Cognite annonce le lancement de la version bêta de la salle de contrôle d’opérations à distance basée sur l’IA générative pour l’usine de Celanese à Clear Lake

OSLO, Norvège et AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Cognite, leader mondialement reconnu dans le domaine des logiciels industriels, a annoncé aujourd’hui le lancement en bêta d’une salle de contrôle d’opérations à distance (ROCR) basée sur l’IA générative sur le site de Celanese à Clear Lake, au Texas. Celanese, une entreprise mondiale de produits chimiques et de matériaux de spécialité, prévoit d’utiliser la ROCR pour fournir une visibilité complète sur les opérations en temps réel de ses sites dans le monde entier, ce qui permet d’accélérer les flux de travail et d’obtenir des informations opérationnelles de manière beaucoup plus efficace.

Construit sur Cognite Data Fusion®, la plateforme leader de DataOps industrielles, et s’appuyant sur Cognite AI, les capacités d’IA les plus complètes pour l’industrie, la ROCR fournit une vue centralisée des données industrielles contextualisées de Celanese, indépendamment de la source et du type, ainsi qu’un Copilot d’IA générative déterministe. Cela permet à Celanese de trouver des aperçus de sources de données croisées pour comprendre et résoudre les risques de sécurité, de fiabilité et de qualité dans l’ensemble de l’opération en temps réel.

« Nos collaborateurs sont au centre de notre transformation numérique et tout ce que nous faisons est centré sur l’idée de rendre leur travail plus percutant. En intégrant l’IA générative dans une salle de contrôle d’opérations à distance, Cognite augmentera la visibilité pour nos chefs de site et leurs équipes et permettra une multitude de possibilités, de la surveillance des performances des équipements à l’amélioration de l’analyse des causes profondes, en passant par l’harmonisation et l’amélioration de nos processus », déclare Brenda Stout, vice-présidente de la fabrication d’acétyles chez Celanese.

La ROCR se compose de huit écrans et tableaux de bord sur l’état des produits, y compris des KPI Flawless Day, des données de production en direct, les incidents signalés, un flux vidéo en direct, le coût de la consommation d’énergie, une vue du modèle 3D du site, des informations sur la maintenance et le Copilot de Cognite. La ROCR répond à trois objectifs essentiels dans la transformation de Celanese en une usine numérique du futur :

Gestion d’unité : les responsables des sites de production de Celanese et leurs équipes peuvent converser avec le Copilot de Cognite à l’aide de commandes vocales pour connaître l’état actuel des mesures clés globales dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l’environnement, de la qualité, de la fiabilité et de l’énergie, entre autres, et avoir la possibilité d’effectuer des recherches approfondies pour obtenir davantage d’informations.

: les responsables des sites de production de Celanese et leurs équipes peuvent converser avec le Copilot de Cognite à l’aide de commandes vocales pour connaître l’état actuel des mesures clés globales dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l’environnement, de la qualité, de la fiabilité et de l’énergie, entre autres, et avoir la possibilité d’effectuer des recherches approfondies pour obtenir davantage d’informations. Travailleurs numériques : un flux de travail basé sur l’IA permet aux travailleurs sur le terrain de traiter plus rapidement et plus facilement les problèmes, et il augmente le taux auquel les observations non structurées (ainsi que les tentatives de dépannage), capturées en tant que données structurées et signalées à la ROCR par l’intermédiaire d’un appareil mobile.

: un flux de travail basé sur l’IA permet aux travailleurs sur le terrain de traiter plus rapidement et plus facilement les problèmes, et il augmente le taux auquel les observations non structurées (ainsi que les tentatives de dépannage), capturées en tant que données structurées et signalées à la ROCR par l’intermédiaire d’un appareil mobile. Signalement et remédiation : dans le cadre d’une stratégie d’atténuation assistée par l’IA, la ROCR fournit un engagement actif pour toute situation sur le terrain tandis que le Copilot de Cognite soutient le processus d’enquête en fournissant un contexte supplémentaire et en générant automatiquement des ordres de travail lorsque cela est nécessaire.

