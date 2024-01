Cognite anuncia lançamento beta de sala de controle de operações remotas alimentada por IA generativa para as instalações da Celanese Clear Lake

OSLO (Noruega) e AUSTIN (EUA)--(BUSINESS WIRE)--Cognite, uma empresa líder mundial em software industrial, anunciou hoje o lançamento beta de uma sala de controle de operações remotas (ROCR) alimentada por IA generativa nas instalações da Celanese em Clear Lake, Texas (EUA). A Celanese, uma empresa internacional de produtos químicos e materiais especiais, planeja usar a ROCR para fornecer visibilidade total das operações em tempo real de suas instalações no mundo inteiro, agilizando assim os fluxos de trabalho e obtendo informações operacionais de ordem de grandeza com mais eficiência.

Criada com base na Cognite Data Fusion®, a principal plataforma de DataOps industrial, e aproveitando a Cognite AI, os recursos de inteligência artificial mais completos para o setor, a ROCR fornece uma visão centralizada dos dados industriais contextualizados da Celanese, independentemente da fonte e do tipo, juntamente com um copiloto de IA generativa determinista. Isso permite à Celanese encontrar informações a partir de fontes de dados cruzados para compreender e resolver riscos de segurança, confiabilidade e qualidade em todas as operações em tempo real.

“Nosso pessoal está no centro de nossa transformação digital e tudo o que fazemos é pensado em tornar seu trabalho mais efetivo. Ao integrar IA generativa em uma sala de controle de operações remotas, a Cognite aumentará a visibilidade de nossas lideranças locais e suas equipes e permitirá uma infinidade de possibilidades – desde monitorar o desempenho do equipamento até melhorar a análise da causa raiz e otimizar e aprimorar nossos processos”, disse Brenda Stout, vice-presidente de Fabricação de Acetila da Celanese.

A ROCR conta com oito telas e painéis de status do produto, incluindo KPIs de Flawless Day , dados de produção ao vivo, incidentes relatados, uma transmissão de vídeo ao vivo, custo de consumo de energia, uma visualização do modelo 3D do local, informações sobre manutenção e o Cognite Copilot. A ROCR atende a três objetivos cruciais na transformação da Celanese em uma planta digital do futuro:

Administração da unidade: as lideranças das unidades de produção da Celanese e suas equipes podem conversar com o Cognite Copilot por meio de comandos de voz para saber mais sobre a condição atual das principais métricas gerais nas áreas de saúde, segurança e meio ambiente, qualidade, confiabilidade e energia, entre outras, bem como ter a capacidade de detalhar para obter mais informações.

as lideranças das unidades de produção da Celanese e suas equipes podem conversar com o Cognite Copilot por meio de comandos de voz para saber mais sobre a condição atual das principais métricas gerais nas áreas de saúde, segurança e meio ambiente, qualidade, confiabilidade e energia, entre outras, bem como ter a capacidade de detalhar para obter mais informações. Profissionais digitais: um fluxo de trabalho alimentado por IA permite que profissionais de campo resolvam os problemas com mais rapidez e facilidade; e aumenta a velocidade na qual as observações não estruturadas – bem como as tentativas de solucionar problemas – são capturadas como dados estruturados e comunicadas à ROCR por meio de um dispositivo móvel.

um fluxo de trabalho alimentado por IA permite que profissionais de campo resolvam os problemas com mais rapidez e facilidade; e aumenta a velocidade na qual as observações não estruturadas – bem como as tentativas de solucionar problemas – são capturadas como dados estruturados e comunicadas à ROCR por meio de um dispositivo móvel. Intensificação e correção: como parte de uma estratégia de mitigação assistida por IA, a ROCR fornece participação ativa com qualquer situação no campo, enquanto o Cognite Copilot apoia o processo de investigação, fornecendo contexto adicional e gerando automaticamente ordens de trabalho quando necessário.

Sobre a Cognite

A Cognite faz a IA generativa funcionar para a indústria. As principais empresas de energia, manufatura e energia e energias renováveis escolhem a Cognite para proporcionar dados seguros, confiáveis e em tempo real com o objetivo de que suas operações com uso intensivo de ativos sejam mais seguras, sustentáveis e rentáveis. A Cognite fornece uma plataforma de DataOps industrial fácil de usar, segura e escalável, chamada Cognite Data Fusion®, que torna mais fácil para todas as pessoas responsáveis pela tomada de decisões, tanto no campo quanto nos centros de operações remotos, acessar e compreender dados industriais complexos, colaborar em tempo real e construir um amanhã melhor. Acesse www.cognite.ai e siga-nos no LinkedIn e X (Twitter).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.