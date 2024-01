Median Technologies : Bilan semestriel du contrat de liquidité

SOPHIA ANTIPOLIS, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Median Technologies (FR0011049824 – ALMDT FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 29/12/2023 :

28,228 titres,

106,617.89 Euros en espèce.

Au cours du second semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 96,299 titres 457,244.45 EUR 338 transactions VENTE 96,971 titres 461,187.31 EUR 273 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

28,970 titres,

105,784.53 Euros en espèce.

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 04/05/2020, les moyens suivants ont été mis à disposition :

4,404 titres,

173,829.64 Euros en espèce.

Le tableau journalier de transactions est donné en annexe de ce communiqué.

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

A propos de Median Technologies : Median Technologies fournit des solutions logicielles innovantes et des services d’imagerie afin de faire progresser les soins de santé pour tous. Nous exploitons la puissance des images médicales en utilisant les technologies les plus avancées d’intelligence artificielle pour augmenter la précision dans le diagnostic et le traitement de nombreux cancers et de maladies métaboliques et contribuer à l’émergence de nouvelles thérapies pour les patients. Nos solutions iCRO pour l’analyse et la gestion des images médicales dans les essais cliniques en oncologie et eyonis™, notre suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur les technologies de l’IA, aident les sociétés biopharmaceutiques et les cliniciens à offrir aux patients de nouveaux traitements et des diagnostics plus précoces et plus précis. Ainsi, nous contribuons à un monde en meilleure santé.

Créée en 2002, basée à Sophia Antipolis en France avec une filiale aux Etats-Unis et une autre à Shanghai, Median est labellisée « Entreprise innovante » par BPI Financement et est cotée sur le marché Euronext Growth (Paris) -Code ISIN : FR0011049824– Code MNEMO : ALMDT. Median est éligible au PEA PME. Plus d’informations sur www.mediantechnologies.com

Annexe : tableau des transactions journalières