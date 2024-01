Reply lance Accelerator 365, une nouvelle offre pour les solutions de travail moderne Microsoft 365

Avec une variété d'applications et de solutions prêtes pour l'entreprise, Accelerator 365 améliore l'intranet SharePoint et Viva Connections des organisations. Nos produits prêts à l'emploi peuvent être ajoutés sans effort pour améliorer l'expérience des employés au sein des organisations. (Photo: Reply)

Avec une variété d'applications et de solutions prêtes pour l'entreprise, Accelerator 365 améliore l'intranet SharePoint et Viva Connections des organisations. Nos produits prêts à l'emploi peuvent être ajoutés sans effort pour améliorer l'expérience des employés au sein des organisations. (Photo: Reply)

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Reply, un réseau de premier plan composé d'entreprises hautement spécialisées actives dans les domaines de la transformation numérique et de l'innovation, a annoncé le lancement d'Accelerator 365, un nouveau produit qui fournit des applications innovantes pour les intranets et les lieux de travail numériques.

Accelerator 365 s'appuie sur l'expertise et l'expérience de WM Reply et Valorem Reply, deux sociétés de Reply spécialisées dans les technologies Microsoft, pour créer et commercialiser une suite d'applications qui améliorent la fonctionnalité, la simplicité d'utilisation ainsi que la conception des intranets et des lieux de travail numériques. Ces applications sont conçues pour aider les organisations à améliorer la communication, la collaboration, la productivité et l'engagement de leurs employés, clients et partenaires.

Voici quelques-unes des applications et solutions proposées par Accelerator 365 :

Launchpad : un répertoire de liens et d'outils dont les employés ont besoin dans leur entreprise, qui permet de faciliter la personnalisation de l'utilisateur et le ciblage de l'audience.

: un répertoire de liens et d'outils dont les employés ont besoin dans leur entreprise, qui permet de faciliter la personnalisation de l'utilisateur et le ciblage de l'audience. Audience Subscription : une application performante d'abonnement au contenu permettant aux utilisateurs d'une organisation de naviguer et de s'abonner à différents groupes, influençant ainsi le contenu qui leur est proposé sur l'intranet.

: une application performante d'abonnement au contenu permettant aux utilisateurs d'une organisation de naviguer et de s'abonner à différents groupes, influençant ainsi le contenu qui leur est proposé sur l'intranet. Site Analytics : une intégration de Google Analytics, pour permettre aux propriétaires d'intranet d'analyser et d'évaluer l'impact de leurs communications.

: une intégration de Google Analytics, pour permettre aux propriétaires d'intranet d'analyser et d'évaluer l'impact de leurs communications. Translator for SharePoint : une intégration prête à l'emploi avec Microsoft Cognitive Services pour fournir aux auteurs de contenu des services de traduction directement à partir de leur flux de création de contenu.

"Accelerator 365 est une formidable opportunité pour nous de réunir notre expertise de pointe et nos consultants passionnés au sein d'une équipe dédiée et focalisée sur les produits Microsoft 365. Les applications d'Accelerator 365 ont apporté une valeur ajoutée considérable à nos clients actuels, en répondant à l'évolution des besoins et des attentes des organisations et des utilisateurs dans l'espace de travail moderne. Nous sommes impatients de voir ces applications offrir une expérience intranet transparente et intégrée à encore plus d'organisations", a déclaré Richard Acreman, partenaire de WM Reply.

James Mountford, Business Owner, Transport for London, l'un des clients d'Accelerator 365, a ajouté : "Pour la plupart des éditeurs de contenu, les webparts d'Accelerator ressemblent à n'importe quelle webpart SharePoint, à l'exception de la couleur rouge frappante de leur icône. Elles sont aussi faciles et intuitives à utiliser que celles de Microsoft".

Les applications Accelerator 365 sont compatibles avec SharePoint Online et Microsoft Viva Connections. Elles sont également disponibles sur le marché Microsoft AppSource et peuvent être déployées et configurées en quelques minutes.

Reply

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisé dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux basés sur les nouveaux modèles de l'IA, du big data, du cloud computing, des médias numériques et de l'internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques aux organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, ainsi que du secteur public. www.reply.com

Accelerator 365

Accelerator 365 est une suite d'applications et de solutions autonomes pouvant être ajoutées à votre environnement SharePoint, en complément des fonctionnalités natives, afin de fournir les outils dont vous avez besoin pour créer un intranet de classe mondiale. Avec une large gamme d'applications et de solutions disponibles pour tous les besoins de l'entreprise, l'Accelerator place le contrôle entre les mains des responsables de la communication et des propriétaires de contenu. Il élargit la portée de votre lieu de travail numérique et permet un contenu riche et dynamique. Pour en savoir plus, consultez le site www.accelerator365.com/.