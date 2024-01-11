SLB和Nabors宣布聯手推動鑽井自動化解決方案的普及

休斯頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SLB(紐約股票交易所代碼:SLB)和Nabors Industries(紐約股票交易所代碼:NBR，簡稱「Nabors」)今天宣布將聯手推動石油天然氣公司和鑽井承包商採用其自動化鑽井解決方案。此項合約將令客戶完美整合雙方的鑽井自動化應用程式及鑽機操作系統，從而實現建井性能和效率提升。

此次整合便於客戶存取更廣泛的鑽井自動化技術套件，並能靈活地在SLB的PRECISE™或Nabors的SmartROS®鑽機操作系統上運用其已有的鑽機控制系統和設備。

SLB井建部總裁Jesus Lamas表示:「系統整合瓶頸是在全球推廣鑽井自動化的主要攔路虎之一。我們與Nabors合作將為全球的勘探開發客戶和鑽井承包商提供更多的高性能鑽井能力，包括Neuro™自動定向鑽井。」

Nabors技術與服務高級副總裁Subodh Saxena表示:「此番合作堪稱業界聯手突破在全行業推廣自動化鑽井解決方案所面臨障礙的典範。我們為與SLB合作而深感欣喜，以便彼此相互提供某些解決方案，並不斷擴大Nabors數字解決方案在Nabors鑽機上的安裝規模。」

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com .

關於 Nabors Industries

Nabors Industries(紐約股票交易所代碼:NBR)是一流的能源行業先進技術供應商。Nabors在超過15個國家開展業務，建立了由人員、技術和設備組成的全球網路，旨在部署解決方案以實現能源生產的安全、高效和環保。透過運用其核心競爭力，特別是在鑽井、工程、自動化、資料科學和製造領域，Nabors旨在創新能源的未來，並實現向低碳世界的轉型。如需了解更多有關Nabors及其能源技術領先地位的資訊，請瀏覽：www.nabors.com。

關於《前瞻性陳述》之警示聲明

本新聞稿包含美國聯邦證券法意義上的「前瞻性陳述」，即關於未來的陳述，而非關於過去事件的陳述。此類陳述通常包含諸如「期望」、「可能」、「可以」、「估計」、「打算」、「預期」、「將」、「潛在」、「計劃」和其他類似字眼。前瞻性陳述涉及在不同程度上具有不確定性的事項，例如對SLB新技術和合作伙伴關係的部署或預期收益的預測或期望;關於可持續發展和環境問題的目標、計劃和預測的陳述;對能源轉型和全球氣候變化的預測或預期;以及操作程序和技術的改進。這些陳述受到風險和不確定性的影響，包括但不限於無法實現淨負碳排放目標;無法認識到SLB戰略、舉措或伙伴關係的預期效益;針對環境問題的立法和監管舉措，包括針對全球氣候變化影響的舉措;監管部門批准和許可的時間或接收情況;SLB最近向美國證券交易委員會提交或提供的10-K、10-Q和8-K表格詳細說明了其他風險和不確定性。如果這些或其他風險或不確定性中的一個或多個成為現實(或此類發展變化的後果)，或者如果基本假設被證明是不正確的，實際結果可能與我們前瞻性陳述中反映的結果存在重大差異。前瞻性陳述僅適用於本新聞稿發布之日，SLB不承擔因新資訊、未來事件或其他原因而公開更新或修改此類陳述的任何意圖或義務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。