Cognite宣布为Celanese的克利尔湖工厂推出生成式人工智能远程操作控制室Beta测试版

挪威奥斯陆和德克萨斯州奥斯汀--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球公认的工业软件翘楚Cognite今天宣布，为Celanese位于德克萨斯州克利尔湖的工厂推出生成式人工智能远程操作控制室（ROCR）测试版。Celanese是一家全球性的化工和特种材料公司，计划利用ROCR全面了解其全球生产现场的实时运营情况，从而加快工作流程，更高效地提升运营洞察力。

ROCR建立在领先的工业数据运营（DataOps）平台Cognite Data Fusion®的基础之上，并利用Cognite AI的业界最全面的人工智能功能，为Celanese各种来源和类型的情境化工业数据提供一个集中视图以及确定的生成式人工智能副驾（AI Copilot）。这让Celanese能够进行跨数据源分析，从而实时了解并解决整个运营过程中的安全、可靠性和质量风险问题。

Celanese乙酰生产副总裁Brenda Stout表示：“员工是我们数字化转型的核心，我们所做的一切皆旨在让他们的工作产生更深远的影响。通过将生成式人工智能整合至远程操作控制室，Cognite将提高现场领导及其团队的可见性，并实现多种可能，包括监控设备性能、强化根本原因分析、简化并完善我们的流程。”

ROCR由八个产品状态屏幕和控制面板组成，包括Flawless Day关键绩效指标、实时生产数据、事故报告、视频直播、能耗成本、现场3D模型视图、维护信息和Cognite的“智能副驾”（Copilot）。ROCR实现了Celanese向未来数字化工厂转型的三大关键目标：

单位管理 ：Celanese生产现场的领导及其团队可以通过语音命令与Cognite Copilot对话，了解健康、安全与环境、质量、可靠性和能源方面整体关键指标的当前状态，并能够深入查看更多分析见解。

：Celanese生产现场的领导及其团队可以通过语音命令与Cognite Copilot对话，了解健康、安全与环境、质量、可靠性和能源方面整体关键指标的当前状态，并能够深入查看更多分析见解。 数字化工人 ：人工智能驱动的工作流程使现场工人能够更快速、轻松地解决问题，同时提高了将非结构式观察以及故障排除尝试捕获为结构化数据并通过移动设备报告给ROCR的速度。

：人工智能驱动的工作流程使现场工人能够更快速、轻松地解决问题，同时提高了将非结构式观察以及故障排除尝试捕获为结构化数据并通过移动设备报告给ROCR的速度。 升级和补救：作为人工智能辅助缓解策略的一部分，ROCR可积极处理现场的任何情况，而Cognite Copilot能够在需要时提供额外情境并自动生成工作指令，以支持调查过程。

关于Cognite

Cognite致力于让生成式人工智能为工业服务。领先的能源、制造、电力和可再生能源企业选择Cognite来提供安全、可靠的实时数据，以使其重资产运营更安全、更可持续、更高盈利。Cognite提供便于用户操作、安全且可扩展的工业数据运营（DataOps）平台——Cognite Data Fusion®，让从现场到远程运营中心的所有决策者都能轻松访问并理解复杂的工业数据，并实时协作，共创美好明天。如需了解更多信息，请访问www.cognite.ai，并在LinkedIn和X (Twitter)上关注我们。

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