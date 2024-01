VeriSilicon amplia ecossistema de GUI de observação em parceria com QDay Technology para melhorar a experiência do usuário

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--A VeriSilicon (688521.SH) anunciou hoje que a QDay Technology, especialista em desenvolvimento de software GUI, se uniu ao ecossistema de interface gráfica de usuário (GUI) de relógios da VeriSilicon para desenvolver soluções GUI de relógios inteligentes a uma ampla gama de aplicações.

O IP da unidade de processador gráfico (GPU) 2.5D da VeriSilicon com baixo consumo de energia e rico em recursos junto com seu IP de processamento de exibição complementar, são amplamente adotados por fornecedores de relógios SoC ao redor do mundo. Estas tecnologias são concebidas especificamente para aperfeiçoar as experiências do usuário em relógios inteligentes, ao oferecer gráficos vetoriais de alto desempenho e alta qualidade, bem como eficiência energética incomparável e pegada de silício compacta em sua classe. Por meio da cooperação com parceiros do ecossistema como a QDay Technology, a VeriSilicon estenderia seu alcance a bases de clientes mais amplas e facilitaria o desenvolvimento de aplicações mais diversas para relógios inteligentes.

Neo Zhou, Diretor Executivo da QDay Technology, disse: "A GPU 2.5D da VeriSilicon possui um excelente desempenho e uma posição de liderança no mercado de relógios inteligentes, e estamos animados em combinar nossa experiência em design de GUI para criar experiências excepcionais de relógios inteligentes a nossos clientes. Ao adotar a solução abrangente criada com base em tecnologias líderes da VeriSilicon, nossos clientes terão acesso a uma solução robusta de relógios inteligentes, que os impulsiona a uma posição de liderança no competitivo mercado de relógios inteligentes."

“A tecnologia portátil, sobretudo no segmento de relógios, está registando um aumento na demanda, impulsionado por um crescente número de aplicações. Como parte de nosso compromisso de servir os clientes SoC e seus usuários finais de modo mais eficaz, estamos expandindo ativamente nosso ecossistema mundial de GUI de observação. Esta expansão inclui o estabelecimento de parcerias estratégicas em diversas regiões para melhor satisfazer as necessidades locais e definir uma conexão mais intensa com nossa base de clientes", disse Wei-Jin Dai, Vice-Presidente Executivo e Diretor Geral da Divisão de IP da VeriSilicon. "O GUI é um recurso crucial para relógios, sendo que nossos esforços de cooperação com clientes e parceiros do ecossistema têm foco em otimizar suas capacidades e, ao mesmo tempo, minimizar o consumo de energia. Temos o prazer de receber a QDay Technology como parte integrante de nosso ecossistema na região da China, o que irá reforçar ainda mais nossa presença regional e melhorar a experiência do usuário."

Para explorar nossos ricos portfólios de IP, convidamos você a visitar o estande da VeriSilicon na Venetian Expo (estande nº: Bassano 2701 e Bassano 2702) durante a Consumer Electronics Show (CES) 2024, que ocorre de 9 a 12 de janeiro em Las Vegas.

Sobre a QDay Technology

A QDay Technology é uma empresa de serviços de software que depende de sua estrutura LiteGfx autodesenvolvida, utiliza totalmente o desempenho de vários chips e fornece aos clientes soluções de plataforma cruzada, GUI completos e produtos de efeitos especiais ricos e coloridos. Mediante a estrutura de efeitos especiais 2.5D autodesenvolvida, a tecnologia 3D é simulada e integrada à tecnologia de mecanismo de física do sistema de partículas. Todos os efeitos especiais 2.5D estão incorporados no LiteGfx Designer, que facilitam o uso e a personalização do desenvolvimento pelos clientes, criando uma imagem visual exclusiva a eles. A empresa enriquece suas reservas de produtos em tecnologia 2.5D, ajudando os clientes a se destacar na acirrada concorrência do mercado. A QDay Technology acredita firmemente que um excelente design visual é a chave para aumentar o valor da marca de uma empresa e a competitividade no mercado. Para mais informação, acesse: http://www.qdaytek.com/en/index.html

Sobre a VeriSilicon

A VeriSilicon está comprometida em oferecer aos clientes serviços de silício personalizados completos, baseados em plataformas e serviços de licenciamento de IP de semicondutores, ao aproveitar seu IP interno de semicondutores. Para mais informação, acesse: www.verisilicon.com

