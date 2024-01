Tineco lancia FLOOR ONE SWITCH S7 al CES 2024

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Tineco, pioniere nel campo della cura dei pavimenti e dei dispositivi per la casa intelligente, approfitta della sua presenza al CES per presentare il suo nuovo prodotto: FLOOR ONE SWITCH S7, dotato di numerose caratteristiche rivoluzionarie.

Il nuovo FLOOR ONE SWITCH S7 è il prodotto all-in-one di Tineco che combina alla perfezione diversi accessori per renderlo sia lavapavimenti che aspirapolvere, la risposta ideale per chi ha poco spazio e vuole un elettrodomestico per la pulizia completo. Con questo prodotto, infatti, l’azienda cinese si è impegnata a unire due funzioni fondamentali per avere la casa sempre perfetta e pulita in ogni angolo: aspirazione e lavaggio.

FLOOR ONE SWITCH S7: l’alleato per eliminare la polvere

Il suo design unico e gli accessori di cui è dotato questo elettrodomestico gli permettono di raggiungere ed eliminare la polvere nei punti più scomodi e nascosti, come sotto al divano e gli stipiti delle porte e finestre, ma anche il divano. Infatti, vanta: un bastone con spazzola a rullo finale per aspirare i pavimenti, uno con testina sottile per raggiungere i punti più piccoli e insidiosi, e l’attacco specifico per aspirare i tessuti, come tappeti e divani.

L’all-in-one che lava ogni superficie

Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 è anche un ottimo alleato per il lavaggio dei pavimenti. Infatti, con il supporto per trasformarlo in lavapavimenti, è perfetto per pulire in modo completo e approfondito tutta la casa. Inoltre, grazie al nuovo sistema autopulente FlashDry, mantenere il prodotto sempre igienizzato sarà ancora più facile: con una potenza di riscaldamento fino a 450W, la spazzola sarà asciutta e disinfettata in 5 minuti. Questa spazzola ha anche una testina con uno spessore di soli 0,20 pollici laterali, consentendo di raggiungere più superficie in prossimità delle pareti.

Tecnologie all’avanguardia proprietarie

Questo modello vanta tutte le tecnologie per le quali Tineco è riconosciuta, rendendo tutte le sue funzioni super performanti. Queste innovazioni sono fondamentali per avere un prodotto che rende sempre al massimo, sia per l’aspirazione che per il lavaggio.

Per quanto riguarda la parte di lavapavimenti, la tecnologia MHCBS garantisce un lavaggio sempre impeccabile: elimina l’acqua sporca utilizzando una spazzola raschiante, e lava e risciacqua il dispositivo con acqua sempre pulita a una velocità costante di 450 rotazioni al minuto (RPM).

La parte di aspirazione, invece, è supportata dalla tecnologia PureCyclone System, un sistema a 5 livelli che garantisce il filtraggio del 99,97% della polvere e l'efficace separazione di aria e polvere per un'aspirazione potente e duratura. Inoltre, il sistema SmoothPower, che aggiunge di fatto la motricità alle ruote annullando il peso della lavapavimenti. Infine, la spazzola ZeroTangle è il supporto ideale per ridurre del 99,99% i peli e/o i capelli che si aggrovigliano in fase di aspirazione, e permette un funzionamento più performante.

Inoltre, questo modello vanta il classico LED che illumina il pavimento, così da permettere agli utenti di scovare anche i più piccoli granelli di polvere e sporco. Infine, SWITCH S7 supporta anche la tecnologia Pouch cell, che permette di aumentare la durata della batteria di tre anni. Questo è un elemento fondamentale per il buon funzionamento del prodotto, che lo rende unico nel suo genere.

Il Tineco FLOOR ONE Switch S7 sarà commercializzato a partire da marzo al prezzo di 899 euro sul sito ufficiale Tineco e su Amazon.

