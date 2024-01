SLB meldet Kooperation mit Geminus AI

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--SLB (NYSE: SLB) gab heute eine Vereinbarung über eine Investitions- und Technologiepartnerschaft mit Geminus AI bekannt, die SLB einen exklusiven Zugang zur Implementierung des ersten physikinformierten Modellierers für künstliche Intelligenz (KI) für Aktivitäten im Öl- und Gassektor verschaffen wird. Der Geminus-Modellierer verbindet physikbasierte Ansätze mit Prozessdaten zum Erstellen hochpräziser KI-Modelle, die im Vergleich zu herkömmlichen KI-Ansätzen in großem Maßstab, viel schneller und zu wesentlich geringeren Kosten eingesetzt werden können.

“Die von SLB im Rahmen seiner Partnerschaft mit Geminus AI getätigten Investitionen bringen den Kunden eine deutliche Steigerung der Betriebsleistung, von den Produktionspipelines bis zu den Anlagen“, sagte Rakesh Jaggi, President, Digital and Integration, von SLB. “Die Fähigkeit von Geminus, KI-Verfahren mit physikbasierten Simulationsdaten zu kombinieren, wird es den Kunden ermöglichen, schnell und einfach hybride Modelle ihrer Betriebseinrichtungen zu erstellen, die in Echtzeit im Hinblick auf zahlreiche Ergebnisse optimiert werden können, beispielsweise die Senkung der Betriebsausgaben, die Steigerung der Produktivität und die Minimierung der Kohlendioxidemissionen.”

Die Geminus-Plattform nutzt neuartige, physikinformierte Datenverarbeitung, um einschränkende Randbedingungen aus der physischen Welt in digitale Modelle zu überführen. Sie benötigt nur geringe Datenmengen, und die Modelle lassen sich durch Hinzufügen neuer Datenpunkte leicht aktualisieren. Datenwissenschaftler und Modellierungstechniker können mit der Plattform das Verhalten komplexer Systeme vorhersagen und fundierte Entscheidungen in Echtzeit treffen.

“Wir betrachten unsere Partnerschaft mit SLB als unschätzbar wertvolle Ressource für die Wertschöpfung im Energiesektor”, sagte Greg Fallon, CEO von Geminus AI. “Angesichts Tausender Öl- und Gasverarbeitungsanlagen und der komplexen Bohrlochnetze Hunderter verschiedener Kunden werden uns die Beziehungen und die Reichweite von SLB dabei helfen, die Effizienz und Produktivität unserer Kunden erheblich zu steigern.”

In einem Anwendungsfall eines Kunden lieferte SLB eine hybride KI-gestützte Anwendung von Geminus zur Optimierung der wirtschaftlichen Leistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Kohlendioxidemissionen in einer Erdgasanlage. Die Anwendung, die mit der physikinformierten KI-Lösung von Geminus erstellt wurde, wurde mit Daten aus der Prozesssimulationssoftware Symmetry™ von SLB trainiert. Ihre Entwicklung - einschließlich des zugrundeliegenden hybriden KI-Modells - dauerte gerade einmal ein paar Tage. Sie ist in der Lage, 20.000 komplexe Szenarien in weniger als einer Zehntelsekunde zu bewerten. Mit dieser Anwendung können die Betreiber interaktiv die Auswirkungen veränderter Prozesseinstellungen auf die CO2-Bilanz und den Ertrag der Anlage untersuchen. In anderen Anwendungsfällen hat die Technologie die Effizienz von katalytischen Fließbett-Crackern - dem Herzstück einer Ölraffinerie - erheblich gesteigert und die Leistung von elektrischen Tauchpumpen und industriellen Bohrplatz-Drosselklappen verbessert.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com .

Über Geminus AI

Geminus wurde gegründet, um den Weg für künstliche Intelligenz (KI) in die physische Welt zu bereiten, und nutzt modernste KI-Techniken, um innovative Modelle für die Optimierung und Automatisierung von Industriesystemen in Echtzeit zu schaffen. Mehr dazu unter www.geminus.ai .

