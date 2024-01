SLB anuncia colaboração com Geminus AI

HOUSTON (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje um acordo de parceria de investimento e tecnologia com a Geminus AI que dará à SLB acesso exclusivo para implementar o primeiro construtor de modelos de inteligência artificial (IA) com base na física para operações de petróleo e gás. O construtor de modelos Geminus combina abordagens baseadas na física com dados de processo para produzir modelos de IA altamente precisos que podem ser implementados em escala, com muito mais rapidez e custo muito menor do que as abordagens tradicionais de IA.

“O investimento feito pela SLB em sua parceria com a Geminus AI produz uma mudança radical no desempenho operacional dos clientes, desde os pipelines de produção até as instalações”, disse Rakesh Jaggi, presidente de Digital e Integração da SLB. “A capacidade da Geminus de fundir métodos de IA com dados de simulação baseados na física permitirá que os clientes criem de forma rápida e fácil modelos híbridos de seus ativos operacionais que podem ser otimizados em tempo real em relação a vários resultados, como redução de despesas operacionais, aumento de produtividade e minimização das emissões de carbono.”

A plataforma Geminus usa computação de IA inovadora e baseada na física para traduzir as restrições do mundo físico dentro de modelos digitais. Ela requer poucos dados e os modelos são facilmente atualizados com a inclusão de novos pontos de dados. Cientistas de dados e engenheiros de modelagem podem usar a plataforma para prever o comportamento de sistemas complexos e tomar decisões informadas em tempo real.

“Consideramos nossa parceria com a SLB como algo inestimável para nos ajudar a gerar valor para o setor de energia”, afirmou Greg Fallon, CEO da Geminus AI. “Com milhares de instalações de processamento de petróleo e gás e redes complexas de poços mantidas por centenas de clientes diferentes, os relacionamentos e o alcance da SLB nos ajudarão a oferecer aumentos significativos de eficiência e produtividade aos clientes.”

Em um caso de uso de cliente, a SLB entregou um aplicativo híbrido Geminus baseado em IA para otimizar o desempenho econômico e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões de carbono em uma usina de gás natural. O aplicativo, criado pela solução de IA baseada na física da Geminus, foi treinado por dados do software de simulação de processos Symmetry™ da SLB. A criação levou apenas alguns dias, incluindo o modelo subjacente de IA híbrida, e tem a capacidade de avaliar 20 mil cenários complexos em menos de um décimo de segundo. O aplicativo permite que os operadores explorem interativamente o impacto das alterações nas configurações do processo na pegada de carbono e no rendimento da planta. Em outros casos de uso, a tecnologia melhorou enormemente a eficiência dos craqueadores catalíticos fluidos – o coração de uma refinaria de petróleo – e melhorou o desempenho de bombas elétricas submersíveis e indutores de poços industriais.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com .

Sobre a Geminus AI

Nascida para abrir caminho para a IA no mundo físico, a Geminus utiliza técnicas de IA de ponta para impulsionar modelagem inovadora com a finalidade de otimizar e automatizar os sistemas industriais em tempo real. Saiba mais em www.geminus.ai.

Nota de advertência sobre declarações prospectivas: este comunicado à imprensa contém “declarações prospectivas” dentro do significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA – ou seja, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Essas declarações geralmente contêm palavras como “esperar”, “pode”, “estimar”, “pretender”, “antecipar”, “irá”, “potencial”, “projetado” e outros termos semelhantes. As declarações prospectivas tratam de assuntos que são, em vários graus, incertos, como previsões ou expectativas em relação à implementação ou benefícios previstos das novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções em matéria de sustentabilidade e meio ambiente; previsões ou expectativas em relação à transição energética e às mudanças climáticas globais; e melhorias nos procedimentos operacionais e na tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, a incapacidade de alcançar os objetivos de emissões líquidas negativas de carbono; a incapacidade de reconhecer os benefícios previstos de estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB; iniciativas legislativas e regulatórias que abordam preocupações ambientais, incluindo iniciativas que abordam o impacto das mudanças climáticas globais; o momento ou recebimento de aprovações e permissões regulatórias; e outros riscos e incertezas detalhados nos registros públicos das empresas, incluindo os mais recentes Formulários 10-K, 10-Q e 8-K da Schlumberger arquivados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA. Se um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tais mudanças de desenvolvimento), ou se as suposições subjacentes se mostrarem incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas são válidas apenas na data deste comunicado à imprensa e a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.

