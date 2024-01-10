芯原與趣戴科技攜手擴大手錶GUI生態系統，以提升使用者體驗

美國拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 芯原股份（芯原，股票代碼：688521.SH）今日宣布，專注於提供圖形使用者介面（GUI）軟體服務的趣戴科技（QDay Technology）已加入其手錶GUI生態系統，共同開發適用于各種應用的智慧手錶GUI解決方案。

芯原的低功耗且功能豐富的2.5D圖形處理器（GPU）IP和與其配套的顯示處理IP被全球智慧手錶SoC供應商廣泛採用。這些技術專為提升智慧手錶的使用者體驗而設計，能夠提供高性能、高品質的向量圖形，並在能效和晶片尺寸方面優於同類產品。透過與趣戴科技等生態系統夥伴的合作，芯原將擴大其客戶群，促進更多樣化的智慧手錶應用的開發。

趣戴科技執行長周華明表示：「芯原的2.5D GPU在智慧手錶領域具有出色的效能和首屈一指的市場地位。我們很高興將趣戴科技在GUI設計方面的專長與之結合，為客戶打造卓越的智慧手錶體驗。透過採用植基於芯原頂尖技術的全面方案，我們的客戶將獲得卓越的智慧手錶解決方案，從而在競爭激烈的市場中脫穎而出。」

芯原執行副總裁、IP事業部總經理戴偉進表示：「隨著應用類型不斷增加，可穿戴技術需求正在激增，尤其是在手錶領域。芯原正在積極擴大全球手錶GUI生態系統，從而更有效地為SoC客戶及其終端客戶服務。我們透過在各個地區建立策略性合作夥伴關係來更好地滿足本地需求，並與客戶建立更緊密的聯繫。GUI是智慧手錶的關鍵特性，我們與客戶及生態系統合作夥伴的緊密合作旨在不斷最佳化其功能特性，同時充分降低功耗。我們非常高興與趣戴科技建立起中國區域生態系統的重要合作夥伴關係，這將進一步強化我們在該地區的市場地位，進而提升使用者體驗。」

如您想要瞭解芯原更多的IP產品和晶片客製化技術，歡迎於1月9日至1月12日國際消費類電子產品展覽會（CES 2024）期間，蒞臨位於拉斯維加斯威尼斯人會展中心（The Venetian Expo）的芯原攤位（Bassano 2701 & Bassano 2702）參觀交流。

關於趣戴科技

趣戴科技是一家憑藉自研LiteGfx架構，充分發揮各類晶片效能，為客戶提供跨平台、一站式GUI解決方案及豐富絢麗特效產品的軟體服務企業。透過自研2.5D特效架構，類比實現3D技術並融合了粒子系統實體引擎技術，所有2.5D特效都內建于LiteGfx Designer，客戶可輕鬆使用並進行個人化開發，為客戶打造與眾不同的視覺形象。趣戴科技將不斷豐富公司在2.5D技術上的產品儲備，協助客戶在激烈的市場競爭中脫穎而出。其堅信優秀的視覺設計是提升企業品牌價值和市場競爭力的關鍵。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.qdaytek.com

關於芯原

芯原微電子（上海）股份有限公司（芯原股份，688521.SH）是一家憑藉自主半導體IP，為客戶提供平台化、全方位、一站式晶片客製化服務和半導體IP授權服務的企業。如欲瞭解更多資訊，請造訪：http://www.verisilicon.com

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