GCX choisit Prodapt comme partenaire stratégique pour la transformation des technologies de l'information et la gestion des réseaux

The senior leadership teams of GCX and Prodapt after finalizing the strategic partnership: GCX Chief of Staff Giancarlo Ferro (third from left), CIO TS Narayanan (fourth from left), MD-Managed Services Lorenzo Romano (second from right), with Prodapt CEO Harsha Kumar (second from left), EVP-Europe Mukul Gupta (extreme right), and Senior Partner Mandeep S Kwatra. (Photo: Business Wire)

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Global Cloud Xchange (GCX), fournisseur international de services liés aux réseaux, a choisi Prodapt, l'entreprise spécialisée la plus importante et à la croissance la plus rapide dans le secteur de la connectivité, comme partenaire stratégique pour réaliser la transformation des systèmes des TI et des processus d'entreprise, et fournir des services gérés pour la prestation de services et les opérations d'assurance de services.

Les clients mondiaux de GCX recherchent des services réseau souvent accessibles et fluides pour permettre une connectivité numérique à haute vitesse. Avec ce nouveau partenariat, GCX et Prodapt veulent fournir une infrastructure technologique très automatisée et agile qui d’une part, accélérera l'activation des services et d’autre part, rationalisera la gestion du réseau pour offrir de meilleures expériences numériques aux clients.

Prodapt concevra et déploiera un modèle opérationnel cible pour une transformation commerciale de bout en bout. Cela inclut la refonte des processus principaux, la définition de solutions de bout en bout et la modernisation des systèmes existants avec des plateformes cloud-native de haut niveau.

Carl Grivner, PDG de GCX, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Prodapt pour donner un coup d'accélérateur à notre cheminement vers la transformation des TI et fournir des expériences utilisateur de nouvelle génération, tout en favorisant une plus grande automatisation, agilité et visibilité de notre prestation de services et de notre assurance. » M. Grivner poursuit : « Avec Prodapt comme partenaire stratégique pour la transformation des technologies de l'information, nous simplifierons et automatiserons les processus de commande à activation et de résolution des problèmes, en tirant parti de meilleurs outils et d'une capacité de service bien répartie et axée sur l'automatisation, afin d'accélérer la croissance mondiale et de mieux répondre aux besoins de nos clients. »

Harsha Kumar, PDG de Prodapt, a déclaré : « Alors que la demande de services numériques et de connectivité explose, les fournisseurs de services réseau doivent se transformer en interne pour atteindre une agilité commerciale. Prodapt est ravi de s'associer à GCX pour une transformation importante qui évoluera vers un modèle opérationnel évolutif axé sur le numérique pour contribuer à leur croissance future. »

À propos de Global Cloud Xchange

GCX Holdings Limited (Bermudes), qui exerce ses activités sous le nom de Global Cloud Xchange (GCX), propose des services de réseau qui stimulent la transformation numérique des entreprises, des fournisseurs de nouveaux médias et des opérateurs de télécommunications. Nous couvrons tous les aspects de la connectivité axée sur le cloud, de la gestion de SD-WAN aux réseaux hybrides en passant par les connexions directes au cloud et les longueurs d'onde de plus de 100 Gb/s. Forte de plus de trente ans d'expérience, GCX est une société spécialisée dans l'apport de connectivité à travers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Amérique du Nord grâce à son vaste réseau sous-marin GCX (le réseau privé de câbles sous-marins le plus important au monde) et à des extensions disponibles dans plus de 200 pays. Pour de plus amples informations sur GCX, suivez-nous sur Facebook, LinkedIn, et Twitter.

À propos de Prodapt

Prodapt est le plus grand spécialiste de l'industrie de la connectivité à la croissance la plus rapide, reconnu par Gartner comme un grand fournisseur régional des services des TI, spécialisé dans les télécommunications, en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine. En se concentrant tout particulièrement sur ce domaine, Prodapt a développé une connaissance approfondie des technologies les plus transformatrices qui connectent notre monde.

Prodapt est un partenaire de confiance pour les entreprises à tous les niveaux du secteur vertical de la connexité. Nous concevons, configurons et exploitons des solutions pour leur écosystème numérique, leur infrastructure réseau et leurs opérations commerciales, pour façonner des expériences qui inspirent leurs clients.

Aujourd’hui, nos clients connectent 1,1 milliard de personnes et 5,4 milliards d’appareils et comptent parmi les plus grandes entreprises de télécommunications, de médias et d’Internet au monde. Prodapt travaille avec Google, Amazon, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, Virgin Media, British Telecom, Deutsche Telekom, Cisco, Adtran, Samsung et bien d’autres encore.

Prodapt emploie plus de 6 000 spécialistes des technologies et des domaines dans plus de 30 pays d’Amérique du Nord, d’Amérique latine, d’Europe, d’Afrique et d’Asie. Prodapt fait partie du conglomérat d'entreprises The Jhaver Group, créé il y a 130 ans, qui emploie plus de 30 000 personnes dans plus de 80 sites dans le monde.

Rendez-vous sur www.prodapt.com pour plus d’informations. Suivez-nous sur LinkedIn.

