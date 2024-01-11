SLB宣布与Geminus AI合作

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SLB (NYSE: SLB)今日宣布与Geminus AI达成投资和技术合作协议。根据该协议，SLB将独家部署首个基于物理信息的人工智能(AI)模型生成器，用于石油和天然气运营。Geminus模型构建器将基于物理的方法与流程数据相结合，以生成高精度的人工智能模型，与传统的人工智能方法相比，这些模型能够以快得多的速度和低得多的成本成规模地进行部署。

SLB数字与集成业务总裁Rakesh Jaggi表示：“SLB与Geminus AI合作进行的投资为客户带来了从生产管线到设施的运营绩效的飞跃。Geminus将人工智能方法与基于物理的模拟数据相融合的能力，将使客户能够快速、轻松地创建其运营资产的混合模型，并根据多种结果（如降低运营成本、提高生产率和最大限度减少碳排放）对其进行实时优化。”

Geminus平台采用新颖的基于物理信息的人工智能计算，将物理世界的约束条件转化为数字模型。它仅需要较少量的数据，而且模型很容易随着新数据点的注入而更新。数据科学家和建模工程师可以利用该平台预测复杂系统的行为，并做出明智的实时决策。

Geminus AI首席执行官Greg Fallon表示：“我们认为，与SLB的合作关系对于帮助本公司为能源行业创造价值非常宝贵。SLB拥有数以千计的油气加工设施和由数百家不同客户持有的复杂油井网络。SLB的关系和影响力将帮助我们为客户大幅提升效率和生产力。”

在一个客户使用案例中，SLB交付了一个Geminus混合人工智能驱动的应用程序，用于优化经济效益，同时减少一家天然气工厂的碳排放。该应用程序由Geminus基于物理信息的人工智能解决方案创建，并通过SLB的Symmetry™过程模拟软件的数据进行训练。该解决方案（包括底层混合人工智能模型）的创建仅用了几天时间，能够在十分之一秒内评估2万种复杂情况。该应用程序使操作人员能够交互式地探索改变工艺设置对工厂碳足迹和产量的影响。在其他使用案例中，该技术大大提高了炼油厂的核心装置——流体催化裂化装置的效率，并改善了电潜泵和工业井场节流阀的性能。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问slb.com。

关于Geminus AI

Geminus以引领人工智能走入物理世界为成立宗旨，运用尖端的人工智能技术，推动创新模型的发展，以促成工业系统的实时优化和自动化。如需了解更多信息，请访问www.geminus.ai。

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