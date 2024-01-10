SingPost與Boomi合作，促成亞太區即時電子商務物流配送

新加坡和賓夕法尼亞州切斯特布魯克--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧連接和自動化領域的領導者Boomi™今天宣布，Singapore Post Limited (SingPost)已採用Boomi平台，用於提高營運效率，加速客戶導入，以達成其數位化轉型目標。

2023年，全球物流產業市場規模可望達到6.3兆美元；到2024年，僅亞洲地區的電子商務收入預期就將達到1.92兆美元。SingPost是亞太區首屈一指的郵政和電子商務物流供應商，在全球13個市場、220個目的地開展營運。為專注於提升其本地和國際電子商務包裹遞送服務，SingPost啟動了數位化轉型專案以採用先進的科技，包括可訂製的資料整合平台和生成式人工智慧。

面對複雜的供應鏈環境，要達成業務現代化並提升客戶滿意度，SingPost需要一個可擴充且有效的解決方案，用於資料轉換和映射，以及整合和應用程式介面(API)管理。

SingPost集團資訊長Noel Singgih表示：「資料是我們業務的基石。我們使用資料來協調端對端電子商務物流配送，同時將客戶體驗放在首位。從線上採購到送貨上門，我們需要確保客戶在每個階段中都能獲得最新資訊。」

確保資料即時可用且可操作，是SingPost數位化轉型目標的關鍵。該公司希望打破資料孤島，改進資料治理，擺脫重複和遺留系統，從而能夠利用市場機會來推動業務成長。為達成此目標，SingPost需要功能強大且可靠的整合平台即服務(iPaaS)。

Singgih表示：「我們需要一個用於電子資料交換(EDI)和API整合的策略整合平台來提升靈活性和可擴充性，以因應業務需求和季節性需求。借助Boomi平台，我們現在可將客戶導入時間縮短75%，從五到六周縮短到不到兩周。與Boomi的合作幫助我們提高了配送和訂單履行的可視性，提升了我們的靈活性和競爭力，使我們能夠更好地滿足市場和電子商務零售商的需求。」

Boomi副總裁兼亞太及日本區總經理Thomas Lai表示：「在當今這個數位化互聯世界裡，及早採用新技術至關重要。Boomi可協助公司大規模快速創新，以便達成其數位化轉型和業務目標。我們很榮幸能與SingPost合作，幫助其轉型成為一家數位優先的公司，並專注於資料驅動的即時洞察。」

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