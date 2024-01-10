Milestone Technologies收購Suyati Technologies Pvt Ltd，後者是一家在微軟和雲端技術、Salesforce平台、資料工程和高級分析方面擁有深厚專業知識的全球性IT解決方案公司。

Suyati透過在加速客戶體驗(CX)轉型方面的豐富經驗和專業知識，加強了Milestone為客戶推動AI解決方案的能力，同時也擴大了Milestone的交付範圍。(圖片:美國商業資訊)

Suyati透過在加速客戶體驗(CX)轉型方面的豐富經驗和專業知識，加強了Milestone為客戶推動AI解決方案的能力，同時也擴大了Milestone的交付範圍。(圖片:美國商業資訊)

加州弗里蒙特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 總部位於矽谷的全球性IT服務與數位解決方案公司 Milestone Technologies 今天宣布收購 Suyati Technologies Pvt Ltd.。後者是一家總部位於印度高知的IT公司，為微軟和雲端技術、Salesforce平台、高級分析提供技術服務和解決方案。此次收購擴大了Milestone的全球布局，並加強其應用和數位工程服務組合。

Suyati在制定和執行有影響力的數位策略和解決方案方面擁有近15年的經驗，利用先進的分析技術及其在CMS、CRM、電子商務和行銷自動化方面的豐富專業知識，幫助客戶在競爭中遙遙領先。

Milestone執行長Sameer Kishore表示：「我很高興歡迎Suyati團隊、他們尊貴的客戶和合作伙伴加入Milestone Technologies。我們很高興Suyati為Milestone的服務組合進一步增加了功能和專業知識，使我們的團隊能夠合作，為客戶帶來變革和實質性的價值。Suyati和Milestone共同致力於培養積極的員工體驗，並為客戶提供卓越的價值。」

Suyati創始人兼董事長Mukund Krishna表示:「Suyati的發展歷程一直以對創新和員工的信念為指導，我們很高興加入Milestone團隊，共同為我們的員工和客戶開闢一條更光明的未來之路。考慮到Milestone廣泛的服務組合和全球影響力，我們有能力擴大我們的服務，並助力客戶滿足他們的全球IT需求。」

Suyati執行長Raj Srinivasan表示:「我們很高興與Milestone合作，我期待著與新同事合作，繼續為客戶提供變革性的解決方案。成為Milestone全球社區的一員將為我們的員工提供新的成長和發展機會，並繼續支援他們在職業生涯中獲得成功和幸福。」

關於 Milestone Technologies

Milestone Technologies 是一家總部位於矽谷的全球IT服務和數位解決方案公司，自1997年以來一直提供創新的IT和數位解決方案，幫助全球數百家領先企業提供技術。該公司擁有3000多名行業專業人士，為200多家客戶提供服務，在35個不同的國家開展業務。Milestone的多數股權由哈利法克斯集團持有。這是一家中型市場私募股權公司，與創始人和管理層合作，投資於市場領先的公司。欲了解更多資訊，請瀏覽：www.milestone.tech並在領英上關注 Milestone Technologies。

關於 Suyati Technologies

Suyati Technologies 與客戶合作，制定策略並實施有影響力的數位計畫，使客戶在競爭中處於領先地位。他們以數位為先，專注於提供卓越客戶體驗，以加速指數級增長。借助Suyati在CMS、CRM、電子商務和行銷自動化方面的豐富專業知識，他們透過Suyati的平台集成、資料分析和客戶參與服務，幫助全球企業充分利用網路和雲端。欲了解更多資訊，請瀏覽：https://suyati.com/。

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