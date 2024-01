Suyati strengthens Milestone’s ability to drive AI enabled solutions for its clients through deep experience and expertise in accelerating CX transformation, while also expanding Milestone’s delivery footprint. (Graphic: Business Wire)

Suyati strengthens Milestone’s ability to drive AI enabled solutions for its clients through deep experience and expertise in accelerating CX transformation, while also expanding Milestone’s delivery footprint. (Graphic: Business Wire)

FREMONT, Californie--(BUSINESS WIRE)--

Milestone Technologies fait l’acquisition de Suyati Technologies Pvt Ltd, une entreprise mondiale de solutions informatiques qui possède une grande expertise dans les technologies Microsoft et cloud, la plateforme Salesforce, l’ingénierie des données et l’analyse avancée

Milestone Technologies, société internationale de services informatiques et de solutions numériques basée dans la Silicon Valley, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Suyati Technologies Pvt Ltd, une société informatique prestataire de services et de solutions technologiques pour Microsoft, les technologies cloud, la plateforme Salesforce et de l’analyse avancée, et dont le siège se trouve à Kochi, en Inde. Cette acquisition permet à Milestone d’étendre sa présence mondiale et de renforcer son portefeuille d’applications et de services d’ingénierie numérique.

Suyati apporte près de 15 ans d’expérience dans l’élaboration et l’exécution de stratégies et de solutions numériques percutantes permettant de positionner ses clients devant la concurrence, en tirant parti d’analyses avancées et de leur riche expertise en matière de SGC, de GRC, de commerce électronique et d’automatisation du marketing.

« Je suis ravi d’accueillir l’équipe de Suyati, ses clients et ses partenaires au sein de Milestone Technologies. Nous nous réjouissons des capacités et de l’expertise accrues que Suyati apporte au portefeuille de services de Milestone, et qui vont permettre à nos équipes de collaborer afin de générer une valeur transformatrice notable pour les clients », a déclaré Sameer Kishore, PDG de Milestone. « Suyati et Milestone partagent un même engagement profond, à savoir favoriser une expérience positive pour les employés et offrir une valeur exceptionnelle aux clients. »

« Le parcours de Suyati a été guidé par une croyance dans l’innovation et dans ses collaborateurs », a confié pour sa part Mukund Krishna, fondateur et président de Suyati. « Nous sommes heureux de rejoindre l’équipe de Milestone pour tracer ensemble la voie vers un avenir meilleur pour nos employés et nos clients. Compte tenu du vaste portefeuille de services et de la portée mondiale de Milestone, nous sommes bien positionnés pour élargir nos services et aider nos clients du monde entier à trouver une réponse à leurs besoins informatiques. »

« Nous sommes ravis de joindre nos forces à celles de Milestone et je suis impatient de travailler avec nos nouveaux collègues pour continuer à proposer des solutions transformatrices à nos clients », a ajouté Raj Srinivasan, chef de la direction de Suyati. « En devenant membres de la communauté mondiale de Milestone, nos employés bénéficieront de nouvelles opportunités de croissance et de développement, avec l’assurance que leur succès et leur bien-être continueront d’être soutenus tout au long de leur parcours professionnel. »

À propos de Milestone Technologies

Milestone Technologies est une société internationale de services informatiques et de solutions numériques basée dans la Silicon Valley. Depuis 1997, elle propose des solutions informatiques et numériques innovantes, aidant des centaines d’entreprises de premier plan à déployer des technologies dans le monde entier. L’entreprise emploie plus de 3 000 professionnels de l’industrie, dessert plus de 200 clients et opère dans 35 pays. Milestone est majoritairement détenue par The Halifax Group, une société de capital-investissement du marché intermédiaire qui s’associe avec des fondateurs et des équipes de direction pour investir dans des entreprises leaders sur le marché. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.milestone.tech et suivre Milestone Technologies sur LinkedIn.

À propos de Suyati Technologies

Suyati Technologies s’associe à ses clients pour élaborer des stratégies et mettre en œuvre des initiatives numériques percutantes qui leur permettent de se démarquer de la concurrence. L’entreprise est à la pointe du numérique et se concentre sur la fourniture d’expériences client exceptionnelles pour accélérer une croissance exponentielle. Grâce à sa riche expertise en matière de SGC, de GRC, de commerce électronique et d’automatisation du marketing, Suyati est en mesure d’aider les entreprises du monde entier à tirer le meilleur parti du web et du cloud grâce à ses services d’intégration de plateforme, d’analyse des données et d’engagement client. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://suyati.com/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.