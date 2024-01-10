SingPost通过Boomi实现亚太地区的实时电子商务物流交付

新加坡和宾夕法尼亚州切斯特布鲁克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能连接和自动化领先企业Boomi™今天宣布，Singapore Post Limited（SingPost）已整合Boomi平台，以便提高运营效率并加快客户引导速度，从而实现其数字化转型目标。

虽然全球物流业预计到2023年将达到6.3万亿美元，但到2024年，仅亚洲的电子商务收入就有望达到1.92万亿美元。作为亚太地区领先的邮政和电子商务物流提供商，SingPost为全球220个目的地的13个市场提供服务。为了专注于本地和国际电子商务包裹递送，SingPost启动数字化转型项目，采用先进技术，包括可定制的数据集成平台和生成式人工智能。

为了在复杂的供应链环境中实现业务现代化并提高客户满意度，SingPost需要可扩展且有效的解决方案来进行数据转换和映射，并需要集成和应用程序编程接口（API）管理。

SingPost集团首席信息官Noel Singgih表示，“数据是我们业务的基石。我们使用数据来协调端到端的电子商务物流交付，并将客户体验放在首位。从在线购买商品一直到送货上门，我们要确保客户随时了解交付过程的每一步。”

确保数据实时可用且可操作是SingPost数字化转型目标的关键部分。该公司希望打破数据孤岛，改善数据治理，并摆脱重复和遗留系统，从而利用市场机会并推动业务增长。为了实现这一目标，SingPost需要强大且可靠的集成平台即服务（iPaaS）。

Singgih表示，“我们需要用于电子数据交换（EDI）和API集成的战略集成平台，提供业务灵活性和可扩展性，满足我们的业务和季节性需求。借助Boomi平台，我们现在可以将客户引导速度提高75%，从五到六周缩短到不到两周。我们与Boomi的合作帮助我们提高了交付和履单的可视性，使我们能够更加灵活、更具竞争力地满足市场和电子商务零售商的需求。”

Boomi亚太及日本地区副总裁兼总经理Thomas Lai表示，“在数字互联的世界中，保持领先地位是关键。 Boomi使公司能够快速、大规模地创新，从而实现其数字化转型和业务目标。我们很荣幸能与SingPost合作，帮助其转型为一家数字优先公司，专注于实时数据驱动的见解。”

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关于Boomi

Boomi的目标是通过连接任何地方的每个人与每件事，使世界变得更美好。Boomi是基于云的集成平台即服务（iPaaS）领域的先驱，目前是该领域的领先全球软件即服务（SaaS）公司。Boomi拥有集成平台提供商中最大的客户群和约800家合作伙伴组成的全球网络，其中包括Accenture、Capgemini、SAP和Snowflake。全球组织纷纷采用Boomi屡获殊荣的平台来探索、管理和协调数据，同时连接应用程序、流程和相关人员，以获得更优质、更快速的结果。如需了解更多信息，请访问boomi.com。

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