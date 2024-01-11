SLB宣布與Geminus AI合作

休斯頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SLB (NYSE: SLB)今日宣布與Geminus AI達成投資和技術合作協議。根據該協議，SLB將獨家部署第一個物理訊息人工智慧(AI)模型生成器，用於石油和天然氣營運。Geminus模型建構器將物理方法與流程資料相結合，以生成高精確度的人工智慧模型，與傳統的人工智慧方法相比，這些模型能夠以快得多的速度和低得多的成本成規模地進行部署。

SLB數位與整合業務總裁Rakesh Jaggi表示：「SLB與Geminus AI合作進行的投資為客戶帶來了從生產管線到設施的營運績效的飛躍。Geminus將人工智慧方法與物理類比資料相融合的能力，將使客戶能夠快速、輕鬆地建立其營運資產的混合模型，並根據多種結果（如降低營運成本、提高生產率和最大限度減少碳排放）對其進行即時最佳化。」

Geminus平台採用新穎的物理訊息人工智慧計算，將物理世界的約束條件轉化為數位模型。它僅需要較少量的資料，而且模型很容易隨著新資料點的注入而更新。資料科學家和建模工程師可以利用該平台預測複雜系統的行為，並做出明智的即時決策。

Geminus AI執行長Greg Fallon表示：「我們認為，與SLB的合作關係對於協助本公司為能源產業創造價值非常寶貴。SLB擁有數以千計的油氣加工設施和由數百家不同客戶持有的複雜油井網路。SLB的關係和影響力將有助於我們為客戶大幅提升效率和生產力。」

在一個客戶使用案例中，SLB交付了一個Geminus混合人工智慧驅動的應用程式，用於最佳化經濟效益，同時減少一家天然氣工廠的碳排放。該應用程式由Geminus的物理訊息人工智慧解決方案建立，並透過SLB的Symmetry™過程類比軟體的資料進行訓練。該解決方案（包括底層混合人工智慧模型）的建立僅用了幾天時間，能夠在十分之一秒內評估2萬種複雜情景。該應用程式使操作人員能夠互動式地探索改變製程設定對工廠碳足跡和產量的影響。在其他使用案例中，該技術顯著提高了煉油廠的核心裝置——流體催化裂化裝置的效率，並改善了電潛泵和工業井場節流閥的效能。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。如欲瞭解更多資訊，請造訪slb.com。

關於Geminus AI

Geminus以引領人工智慧走入物理世界為成立宗旨，運用尖端的人工智慧技術，推動創新模型的發展，以促成工業系統的即時最佳化和自動化。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.geminus.ai。

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