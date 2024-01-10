Milestone Technologies收购Suyati Technologies Pvt Ltd，后者是一家在微软和云端技术、Salesforce平台、数据工程和高级分析方面拥有深厚专业知识的全球性IT解决方案公司。

Suyati通过在加速客户体验(CX)转型方面的丰富经验和专业知识，加强了Milestone为客户推动AI解决方案的能力，同时也扩大了Milestone的交付范围。(图片:美国商业资讯)

Suyati通过在加速客户体验(CX)转型方面的丰富经验和专业知识，加强了Milestone为客户推动AI解决方案的能力，同时也扩大了Milestone的交付范围。(图片:美国商业资讯)

加州弗里蒙特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 总部位于硅谷的全球性IT服务与数字解决方案公司 Milestone Technologies 今天宣布收购 Suyati Technologies Pvt Ltd.。后者是一家总部位于印度高知的IT公司，为微软和云端技术、Salesforce平台、高级分析提供技术服务和解决方案。此次收购扩大了Milestone的全球布局，并加强其应用和数字工程服务组合。

Suyati在制定和执行有影响力的数字战略和解决方案方面拥有近15年的经验，利用先进的分析技术及其在CMS、CRM、电子商务和营销自动化方面的丰富专业知识，帮助客户在竞争中遥遥领先。

Milestone首席执行官Sameer Kishore表示：“我很高兴欢迎Suyati团队、他们尊贵的客户和合作伙伴加入Milestone Technologies。我们很高兴Suyati为Milestone的服务组合进一步增加了功能和专业知识，使我们的团队能够合作，为客户带来变革和实质性的价值。Suyati和Milestone共同致力于培养积极的员工体验，并为客户提供卓越的价值。”

Suyati创始人兼董事长Mukund Krishna 表示:“Suyati的发展历程一直以对创新和员工的信念为指导，我们很高兴加入Milestone团队，共同为我们的员工和客户开辟一条更光明的未来之路。考虑到Milestone广泛的服务组合和全球影响力，我们有能力扩大我们的服务，并助力客户满足他们的全球IT需求。”

Suyati首席执行官Raj Srinivasan表示:“我们很高兴与Milestone合作，我期待着与新同事合作，继续为客户提供变革性的解决方案。成为Milestone全球社区的一员将为我们的员工提供新的成长和发展机会，并继续支持他们在职业生涯中获得成功和幸福。”

关于 Milestone Technologies

Milestone Technologies 是一家总部位于硅谷的全球IT服务和数字解决方案公司，自1997年以来一直提供创新的IT和数字解决方案，帮助全球数百家领先企业提供技术。该公司拥有3000多名行业专业人士，为200多家客户提供服务，在35个不同的国家开展业务。Milestone的多数股权由哈利法克斯集团持有。这是一家中型市场私募股权公司，与创始人和管理层合作，投资于市场领先的公司。欲了解更多信息，请浏览：www.milestone.tech，并在领英上关注 Milestone Technologies。

关于 Suyati Technologies

Suyati Technologies与客户合作，制定战略并实施有影响力的数字计划，使客户在竞争中处于领先地位。他们以数字为先，专注于提供卓越客户体验，以加速指数级增长。借助Suyati在CMS、CRM、电子商务和营销自动化方面的丰富专业知识，他们通过Suyati的平台集成、数据分析和客户参与服务，帮助全球企业充分利用网络和云端。欲了解更多信息，请浏览：https://suyati.com/。

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