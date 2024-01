VeriSilicon étend l’écosystème GUI des montres en partenariat avec QDay Technology pour améliorer l’expérience utilisateur

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--VeriSilicon (688521.SH) a annoncé aujourd’hui que QDay Technology , une entreprise experte en développement de logiciels GUI, a rejoint l’écosystème des interfaces utilisateur graphiques (GUI) pour montres de VeriSilicon afin de développer des solutions d’interface graphique de montres intelligentes pour une large gamme d’applications.

L’IP 2.5D de l’unité de processeur graphique (GPU) à faible consommation et aux multiples fonctionnalités de VeriSilicon, associée à son IP de traitement de l’affichage, sont largement adoptées par les fournisseurs de SoC (System on Chip) de montres du monde entier. Ces technologies sont spécialement conçues pour améliorer l’expérience client des utilisateurs de montres intelligentes en offrant des graphiques vectoriels haut de gamme à hautes performances, ainsi qu’une efficacité énergétique et une empreinte de silicium minime inégalées dans sa catégorie. En coopérant avec des partenaires de l’écosystème tels que QDay Technology, VeriSilicon compte étendre sa portée à une clientèle plus nombreuse et faciliter le développement d’applications de montres intelligentes plus diversifiées.

Neo Zhou, PDG de QDay Technology, déclare : « En plus d’offrir d’excellentes performances, la GPU 2.5D de VeriSilicon occupe une position de leader sur le marché des montres intelligentes et nous sommes ravis de partager notre expertise de la conception d’interfaces graphiques pour offrir à nos clients des expériences exceptionnelles de montre intelligente. En adoptant la solution complète basée sur les technologies de pointe de VeriSilicon, nos clients accéderont à une solution de montre intelligente robuste qui les placera en position de leader sur le marché concurrentiel des montres intelligentes. »

« Les technologies pour appareils portables, en particulier dans le segment des montres, connaissent une demande croissante en raison du nombre toujours plus grand d’applications. Dans le cadre de notre engagement à servir plus efficacement nos clients SoC et leurs utilisateurs finaux, nous développons activement notre écosystème mondial d’interfaces graphiques pour montres. Cette expansion implique la formation de partenariats stratégiques dans diverses régions pour mieux répondre aux besoins locaux et renforcer nos relations avec notre clientèle, a déclaré Wei-Jin Dai, vice-président exécutif et directeur général de la division IP chez VeriSilicon. L’interface graphique est une fonctionnalité cruciale pour les montres ; c’est pourquoi nos efforts de collaboration avec nos clients et partenaires de l’écosystème se concentrent sur l’optimisation de ses capacités et la réduction de la consommation d’énergie. Nous sommes ravis d’accueillir la technologie QDay en tant que partie intégrante de notre écosystème de la région de la Chine, car cela nous permettra de renforcer davantage notre présence régionale et d’améliorer l’expérience utilisateur. »

Nous vous invitons à explorer nos riches portefeuilles IP au stand de VeriSilicon à la Venetian Expo (stands n° Bassano 2701 et Bassano 2702) lors du Consumer Electronics Show (CES) 2024, qui se tiendra du 9 au 12 janvier à Las Vegas.

À propos de QDay Technology

QDay Technology est une entreprise de services logiciels qui s’appuie sur son framework LiteGfx développé en interne. La Société utilise pleinement les performances de diverses puces et fournit aux clients des solutions GUI multiplateformes et uniques ainsi que des produits d’effets spéciaux riches et colorés. Grâce à un cadre d’effets spéciaux 2.5D élaboré en interne, la technologie 3D est simulée et intégrée à la technologie du moteur physique à systèmes de particules. Tous les effets spéciaux 2.5D sont intégrés à LiteGfx Designer, ce qui permet aux clients d’en personnaliser facilement le développement et de créer ainsi une image visuelle unique exclusivement pour eux. La Société enrichit ses réserves de produits basés sur la technologie 2.5D, aidant ainsi ses clients à se démarquer dans un marché où la concurrence est acharnée. QDay Technology est convaincu que l’amélioration de la valeur de la marque et de la compétitivité d’une entreprise passe par une excellente conception visuelle. Pour plus d’informations, visiter le site Web : http://www.qdaytek.com/en/index.html

À propos de VeriSilicon

VeriSilicon s’engage à fournir à ses clients des services de silicium personnalisés, complets et uniques, basés sur une plateforme, ainsi que des services de licences PI pour semi-conducteurs en tirant parti de sa PI interne de semi-conducteurs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.verisilicon.com

