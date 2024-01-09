芯原携手趣戴科技扩展手表GUI生态系统，以提升用户体验

美国拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 芯原股份（芯原，股票代码：688521.SH）今日宣布专注于提供图形用户界面（GUI）软件服务的趣戴科技（QDay Technology）已加入其手表GUI生态系统，共同开发适用于各种应用的智能手表GUI解决方案。

芯原的低功耗且功能丰富的2.5D图形处理器（GPU）IP和与其配套的显示处理IP被全球智能手表SoC供应商广泛采用。这些技术专为提升智能手表的用户体验而设计，能够提供高性能、高质量的矢量图形，并在能效和芯片尺寸方面优于同类产品。通过与趣戴科技等生态系统伙伴的合作，芯原将扩大其客户群，促进更多样化的智能手表应用的开发。

趣戴科技首席执行官周华明表示：“芯原的2.5D GPU在智能手表领域具有出色的性能和领先的市场地位。我们很高兴将趣戴科技在GUI设计方面的专长与之结合，为客户打造卓越的智能手表体验。通过采用基于芯原领先技术的全面方案，我们的客户将获得卓越的智能手表解决方案，从而在竞争激烈的市场中脱颖而出。”

“随着应用类型不断增加，可穿戴技术需求正在激增，尤其是在手表领域。芯原正在积极拓展全球手表GUI生态系统，从而更有效地服务SoC客户及其终端客户。我们通过在各个地区建立战略合作伙伴关系来更好地满足本地需求，并与客户建立更紧密的联系。”芯原执行副总裁、IP事业部总经理戴伟进表示，“GUI是智能手表的关键特性，我们与客户及生态系统合作伙伴的紧密合作旨在不断优化其功能特性，同时最大限度地降低功耗。我们非常高兴与趣戴科技建立起中国区域生态系统的重要合作伙伴关系，这将进一步加强我们在该地区的市场地位，进而提升用户体验。”

如您想要了解芯原更多的IP产品和芯片定制技术，欢迎于1月9日至1月12日国际消费类电子产品展览会（CES 2024）期间，莅临位于拉斯维加斯威尼斯人会展中心（The Venetian Expo）的芯原展位（Bassano 2701 & Bassano 2702）参观交流。

关于趣戴科技

趣戴科技是一家依托自研LiteGfx框架，充分发挥各类芯片性能，为客户提供跨平台、一站式GUI解决方案及丰富绚丽特效产品的软件服务企业。通过自研2.5D特效框架，模拟实现3D技术并融合了粒子系统物理引擎技术，所有2.5D特效都内嵌于LiteGfx Designer，客户可轻松使用并进行个性化开发，为客户打造与众不同的视觉形象。趣戴科技将不断丰富公司在2.5D技术上的产品储备，助力客户在激烈的市场竞争中脱颖而出。其坚信优秀的视觉设计是提升企业品牌价值和市场竞争力的关键。了解更多信息，请访问：www.qdaytek.com

关于芯原

芯原微电子（上海）股份有限公司（芯原股份，688521.SH）是一家依托自主半导体IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。了解更多信息，请访问：http://www.verisilicon.com