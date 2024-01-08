ExaGrid 2023 財年業績再創紀錄

麻薩諸塞州馬爾堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--業界唯一的分級備份儲存解決方案廠商

ExaGrid® 今天宣布在截至2023年12月31日的第四季度，該公司訂單量和營入都創下歷史新高，而2023年全年業績亦再創新高。

該公司的營收比上一季度和去年同期都有所增長。ExaGrid在2023年的增長率超過20%，並在過去連續12個季度一貫保持正損益和息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)以及自由現金流。

2023年第四季度，ExaGrid新增173家新客戶，其中包括59宗金額達十萬美元的新客戶訂單以及3宗金額達百萬美元的新客戶訂單。在本季度，有超過4100家活躍的中高端及大型企業客戶使用ExaGrid的分層備份儲存來保護其資料，並新增多家《財星》1000大客戶。目前，公司正在加速發展，並在全球範圍內招聘各方面的才俊。

公司總裁兼執行長Bill Andrews表示：「ExaGrid正在不斷擴大其覆蓋範圍，目前在全球30多個國家擁有銷售團隊，客戶分布在80多個國家。在美國之外，我們在加拿大、拉美、歐洲、中東、非洲和亞太地區的業務也正在迅速增長。我們目前有48%的業務是在美國以外開展。」

Andrews表示：「幾年前，ExaGrid意識到當時沒有供應商構建最佳化備份的儲存，因為他們都在銷售主儲存產品作為備份儲存目標，或者銷售內聯重複資料刪除設備。這些設備的備份和恢復速度很慢，並且導致昂貴的堆疊式升級。由於大型備份作業、增量、合成全量備份、備份輪換、長期保留以及許多其他使備份與主儲存不同的因素，備份儲存具有獨特的需求。ExaGrid獨特的分層備份儲存專為提高備份性能、恢復性能、隨資料增長的可擴展性、安全性、勒索軟體恢復、災難恢復和備份經濟性而構建，具有較低的前期和長期成本。對於大型備份任務來說，主儲存不是那麼快，通常不可擴展，長期保留的成本非常高，而且它面向網路，容易受到安全攻擊。內聯重複資料刪除設備的備份和恢復速度都很慢，不可擴展，而且還面向網路，容易受到安全攻擊。」

Andrews表示：「ExaGrid為擁有高度差異化的有效產品而自豪。它可達成預定目標，尺寸適宜，可得到充分支援，順利完成其使命。我們的淨客戶留存率為95%，NPS得分超過81。我們有92%的客戶開啟勒索軟體恢復的留存時間鎖定功能，99%的客戶參與了年度維護和支援計劃。」

2023年第四季亮點:

本季度競標勝率超過70%

贏得173家新客戶芳心

簽訂59筆金額達十萬美元的新客戶訂單，以及3筆金額達百萬美元的新客戶訂單

超過4,100家客戶使用ExaGrid的分層備份儲存來保護其資料

銷售和支援團隊分布在30個國家，客戶遍及80多個國家

全球銷售額迅猛增長，其中48%的業務來自美國以外

在過去的12個季度中，公司保持現金、EBITDA和P&L為正

ExaGrid於去年11月喜獲SDC Awards的「年度最佳儲存企業」和「年度備份/存檔創新」獎項。算上此前曾斬獲的「儲存獎和網路運算獎」的5個行業獎項，2023年合計獲得7項行業大獎

與Commvault強勢整合：以前，ExaGrid可接收Commvault消除重複資料後的資料，並將重複資料刪除率提高3倍。第四季度，ExaGrid宣布Commvault壓縮和重複資料刪除功能都可以啟用，而ExaGrid可進一步去除重複資料。

ExaGrid 概覽

ExaGrid 可提供分級備份存儲，具有獨特的磁盤緩存着陸區、長期保留存儲庫和水平擴展架構。 ExaGrid 的着陸區可提供最快捷的備份、恢復和即時 VM 恢復。留存層可為長期留存提供最低的成本。ExaGrid 的水平擴展架構包括完整的設備，並可確保隨着資料的成長而提供具有固定長度的備份窗口，消除了昂貴的叉車式升級和產品過時淘汰。ExaGrid 可提供獨一無二的兩級備份存儲方法，具有非面向網絡的分層、延遲刪除和不可變對象，以幫助從勒索軟件的攻擊中復原。

ExaGrid 在以下國家／地區擁有實體銷售及售前系統工程師：阿根廷、澳洲、比荷盧、巴西、加拿大、智利、獨立國協、哥倫比亞、捷克共和國、法國、德國、中國香港、印度、以色列、義大利、日本、墨西哥、北歐、波蘭、葡萄牙、卡達、沙烏地阿拉伯、新加坡、南非、韓國、西班牙、土耳其、阿拉伯聯合大公國、英國、美國及其他地區。

請瀏覽 exagrid.com或透過 LinkedIn聯絡我們。 如需了解我們的客戶對其自身非凡體驗的看法，並了解為什麼他們目前在備份儲存上花費的時間大大減少，請閱讀客戶成功案例。ExaGrid 為其超過 81 分的 NPS 成績而倍感自豪！

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