与印地自动驾驶挑战赛（IAC）的合作关系得到扩展：dSPACE 作为独家 软件在环技术赞助商支持大学自动驾驶赛车队

帕德博恩/拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- dSPACE 是 世界领先的仿真和验证解决方案提供商之一， dSPACE ，正在扩大与印地自动驾驶挑战赛 (IAC) 的合作关系，未来不仅将为其大学赛车队提供硬件支持，还将提供仿真软件支持。世界上速度最快的自动驾驶赛车已经 在世界各地的经典赛道上与 dSPACE 的车载计算机进行了长达一年多的较量。今后，大学团队还将能够使用 dSPACE 的软件在环 (SIL) 解决方案，并获得培训和工程支持。通过 SIL 模拟，赛车队将能够在虚拟环境中训练他们的人工智能驾驶员，使其更可靠、更安全、更快速。

作为 IAC 的官方软件在环技术赞助商，dSPACE 提供其 SIMPHERA 解决方案。SIMPHERA 是一个功能强大的框架，集仿真模型、测试自动化、测试分析和仿真平台于一体，并可集成更多组件，如 HIL 仿真器。供桌面和云使用的虚拟测试环境可让团队完全访问可单独配置的框架的所有组件。例如，可以用自己的模型替换开放式仿真模型的组件。在云端，车队只需将自主开发的控制软件--AI-Driver 上传到云端，就能立即进行首次赛车动力测试。今后，双方的合作还将侧重于为先进的传感器模拟提供解决方案。

dSPACE是IAC的车载计算机技术赞助。在过去的一年中，每辆 IAC 赛车都使用了 dSPACE AUTERA AutoBox。事实证明，该系统是一个坚固、可靠、功能强大的中央计算机。它 从激光雷达、毫米波雷达传感器和摄像头以及车内总线和网络读取数据，进行处理，并为时速高达 190 英里/小时的全自动赛车提供实时控制和指令。

"在我们与 IAC 合作的第一年，我们就感受到了各车队利用先驱技术进一步开发赛车的能力和热情。现在，AUTERA AutoBox 已经成为 IAC 赛车的大脑，我们正在迈出下一步，为顶尖大学的工程师提供一个虚拟实验室。dSPACE 首席执行官 Carsten Hoff 博士解释说："通过软件在环解决方案，我们为 IAC 团队提供了功能强大的工具，使他们能够尽早获得洞察力，并最终赢得 IAC 竞赛。

"dSPACE 一直是 IAC可靠的合作伙伴，在推动世界上最快的自动驾驶赛车方面发挥着举足轻重的作用。为了加强我们之间的合作，dSPACE 将提供其 SIMPHERA SIL 产品的定制版本，这是 一款一流的高保真仿真工具，将为我们的大学团队提供下一代 IAC 赛车和赛道环境的真正数字孪生。 Indy Autonomous Challenge 总裁保罗-米切尔（Paul Mitchell）表示："这种合作关系将实现真正的模拟到真实的过渡转移学习，并释放我们团队人工智能驾驶员的全部潜能，从而达到安全高速自动化的顶峰。

下一届 IAC 竞赛是 2024 年 1 月 11 日在拉斯维加斯赛车场举行的 CES 自动驾驶挑战赛。 CES 2024 dSPACE 在 CES 上拥有自己的展位（4300 号），同时也将参加 IAC 展位（5901 号）。

关于 dSPACE

dSPACE是一家国际领先的仿真和验证解决方案供应商，致力于开发智能网联新能源汽车。在新车型上路前，汽车制造商及其供应商都在使用dSPACE一系列的端到端解决方案来测试新车的软件和硬件组件。dSPACE不仅是汽车研发领域备受青睐的合作伙伴，同时在是航天，工业自动化领域也拥有丰富的专业技术。我们的产品组合涵盖了方面内容，其中包含仿真和验证的端到端解决方案、工程和咨询服务以及培训和支持等。dSPACE 在全球拥有 2,500 多名员工，总部位于德国帕德博恩，在德国设有三个项目中心，并在美国、英国、法国、日本、中国、克罗地亚、韩国和印度设有子公司，致力于为当地客户提供服务。

关于 IAC

Indy自动驾驶挑战赛(IAC)组织世界各地的大学团队表示 17 个从进行赛车比赛，为全自动驾驶赛车编程，并在标志性赛道上完成一系列历史性赛事。IAC总部设在印第安纳州，目前致力于在该州建立一个高性能自动化中心，利用创新竞赛的力量，吸引全球精英人才，进一步发展自动驾驶车辆安全和性能方面的先进技术。IAC最初设有奖金100万美元，两年多前有来自美国15个州和11个国家/地区顶尖工程和技术专业的31个大学团队报名参赛。在 LinkedIn、Twitter、Instagram、Facebook 和 YouTube 上关注 IAC @IndyAChallenge。