Extension du partenariat avec l’IAC (Indy Autonomous Challenge) : dSPACE soutient les équipes de course autonomes universitaires en tant que sponsor exclusif de la technologie Software-In-the-Loop

dSPACE étend son partenariat avec l’IAC et soutiendra les équipes de course universitaires non seulement avec du matériel mais aussi avec des logiciels de simulation. (Photo: Business Wire)

PADERBORN, Allemagne et LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--dSPACE, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de simulation et de validation, étend son partenariat avec l’IAC (Indy Autonomous Challenge) et soutiendra ses équipes de course universitaires à l’avenir non seulement avec du matériel mais également avec des logiciels de simulation. Depuis plus d’un an, les voitures de course autonomes les plus rapides au monde s’affrontent déjà avec les ordinateurs embarqués de dSPACE sur les circuits légendaires du monde entier. Les équipes universitaires pourront également utiliser les solutions SIL (Software-In-the-Loop) de dSPACE et bénéficier de formation et d’un support d’ingénierie. Grâce aux simulations SIL, les équipes de course pourront former leurs IA de conduite pour qu'elles soient plus fiables, plus sûres et plus rapides dans un environnement virtuel.

En tant que sponsor officiel de la technologie Software-In-the-Loop de l’IAC, dSPACE fournit ses solutions SIMPHERA. SIMPHERA est un environnement puissant qui intègre des modèles de simulation, l'automatisation des tests, l'analyse des tests et une plateforme de simulation, et peut intégrer d'autres composants tels que des simulateurs HIL. Les environnements de test virtuels pour une utilisation sur table et dans le cloud offrent aux équipes un accès complet à tous les composants de l’environnement configurable individuellement. Par exemple, les composants des modèles de simulation ouverts peuvent être remplacés par vos propres modèles. Dans le cloud, les équipes peuvent télécharger leur propre logiciel de contrôle d’IA de conduite dans le cloud et effectuer immédiatement leurs premiers tests dynamiques de course. À l’avenir, le partenariat portera également sur la fourniture de solutions pour la simulation avancée de capteurs.

dSPACE est déjà le sponsor exclusif de technologie informatique embarquée de l'IAC. Depuis un an, toutes les voitures de course IAC roulent avec la dSPACE AUTERA AutoBox. Le système s'est avéré un calculateur central robuste, fiable et puissant. Il lit les données des capteurs et caméras lidar et radar ainsi que des bus et des réseaux du véhicule, les traite et fournit des contrôles et des commandes en temps réel pour l’ensemble des voitures de course autonomes jusqu’à une vitesse de 190 mph.

« Au cours de la première année de notre partenariat avec l’IAC, nous avons pu constater les compétences et l’enthousiasme avec lesquels les équipes utilisent les technologies novatrices pour continuer à développer les voitures de course. Maintenant que l’AUTERA AutoBox s’est imposée comme le cerveau de la voiture de course IAC, nous franchissons une nouvelle étape et offrons un laboratoire virtuel aux meilleurs ingénieurs universitaires. Avec les solutions Software-In-the-Loop, nous fournissons aux équipes IAC des outils puissants qui leur permettent d'obtenir des informations précocement et qui font la différence pour gagner les courses IAC », explique le Dr Carsten Hoff, PDG de dSPACE.

« dSPACE est un partenaire majeur de l’IAC, jouant un rôle central dans l’évolution de notre voiture de course autonome la plus rapide au monde. Le renforcement de notre collaboration permettra à dSPACE de nous fournir une version personnalisée de son produit SIMPHERA SIL, un outil de simulation haute fidélité de premier ordre qui offrira à nos équipes universitaires un véritable jumeau numérique des voitures de course IAC et des environnements de piste de nouvelle génération. Ce partenariat permettra de mettre en œuvre un véritable apprentissage du transfert de la simulation à la réalité et de libérer tout le potentiel des IA de conduite de nos équipes pour atteindre l’apogée de l'automatisation haute vitesse sécurisée », explique Paul Mitchell, président de l'Indy Autonomous Challenge.

La prochaine compétition IAC est l’Autonomous Challenge @ CES le 11 janvier 2024, sur le Las Vegas Motor Speedway dans le cadre du CES 2024, l’événement technologique le plus en vue au monde. dSPACE aura son propre stand (N° 4300) au CES et sera également représenté sur le stand IAC (N° 5909).

À propos de dSPACE

dSPACE est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de simulation et de validation pour le développement de véhicules électriques autonomes et connectés. La gamme de solutions de bout en bout de l'entreprise est utilisée en particulier par les constructeurs automobiles et leurs sous-traitants pour tester les composants logiciels et matériels bien avant que les nouveaux modèles ne soient autorisés à prendre la route dSPACE n’est pas seulement un partenaire recherché pour le développement de véhicules, il l’est aussi pour son savoir-faire sur lequel s’appuient les ingénieurs des secteurs de l’aéronautique et de l’automatisation industrielle. Notre portefeuille s’étend de la fourniture de solutions complètes de simulation et de validation aux services d'ingénierie et de conseil ainsi qu’aux activités d’apprentissage et de support. Avec plus de 2 500 employés dans le monde entier, dSPACE a implanté son siège social à Paderborn en Allemagne, dispose de trois centres de projets en Allemagne et accompagne de près ses clients grâce aux sociétés dSPACE locales implantées aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, au Japon, en Chine, en Croatie, en Corée, en Inde et en Suède.

À propos de l’IAC

L’Indy Autonomous Challenge (IAC) organise des courses entre des équipes universitaires issues de 17 universités du monde entier pour programmer des voitures de course entièrement autonomes et participer à une série d’événements prestigieux sur des circuits emblématiques. Basé dans l’Indiana, l’IAC travaille à l’établissement d’une plateforme pour l’automatisation des performances dans l'état et tire parti du pouvoir des compétitions innovantes à attirer les meilleurs cerveaux du monde pour faire avancer la technologie de pointe en matière de sécurité et de performance des véhicules automatisés. L'IAC a commencé il y a plus de trois ans sous la forme d'une course dotée d'un prix de 1 million de dollars avec 31 équipes universitaires inscrites, représentant les meilleurs programmes d'ingénierie et de technologie de 15 états américains et 11 pays. Suivez l’IAC @IndyAChallenge sur LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook et YouTube.